“La culpa no es tuya”: Nath Campos reapareció con un poderoso mensaje tras acusar a Rix por abusar de ella

(Foto: Instagram de Nath Campos)

La youtuber Nath Campos reapareció en redes sociales con un poderoso mensaje para apoyar a otras mujeres, que como ella, sufrieron algún tipo de abuso o violencia. “La culpa no es tuya”, compartió la joven tras acusar a Rix de haber abusado de ella hace algunos años.

La influencer compartió en sus historias de Instagram una amplia reflexión sobre el tratamiento que se le da a las víctimas, el cómo deben ser tomados este tipo de casos para vulnerar la seguridad de las afectadas y de no disculpar a los agresores.

Utilizando una frase que ha resonado desde hace un año con la intención de acabar con la violencia familiar y para apoyar a las mujeres afectadas por diferentes tipos de agresiones, Campos destacó que las menos culpables de su sufrimiento son las víctimas.

“La culpa no es tuya ni del lugar en el que estabas ni de lo que vestías. Tampoco de lo que habías tomado o si confiaste en la persona que creías correcta”, se lee en una imagen que compartió la famosa mexicana.

(Foto: Instagram de Nath Campos)

“La culpa no es tuya por tomarte el tiempo que necesitaste para poder contar tu historia. La culpa no es tuya ni de ella ni de ninguna de nosotras”, se añade en el mensaje apoyado por Nath Campos.

La hija del músico Kiko Campos resaltó quién sí es responsable de las agresiones cometidas en contra de las mujeres: “La culpa es suya porque los violadores y abusadores son ellos”.

“Porque los que ven, los que callan, los que se burlan, los que solapan, los cómplices... son ellos. La culpa es suya y del pacto patriarcal del que eligen ser parte”, concluyó en su amplio mensaje de sororidad.

Este texto forma parte de la canción feminista de Las Tesis, que manifiestan las disculpas que dan los hombres para exculparse sobre sus agresiones.

Fue ayer cuando Nath Campos denunció uno de los momentos más escabrosos de su vida. La influencer denunció a su colega Rix de haber abusado de ella después de que bebió mucho alcohol en una fiesta a la que asistieron juntos.

“Recuerdo que llegamos a mi edificio y que Rix, uno de los amigos que venía acompañándome esa noche se ofreció a subirme, yo no podía caminar bien estaba en un estado bastante pesado, mis otros amigos se fueron y de las otras cosas que recuerdo esa noche es entrar a mi departamento, pensar que ya estaba en mi casa, pensar que Rix ya se iba a ir, entrar a mi cuarto como quitarme el jumper y meterme a la cama como para irme a dormir y lo siguiente que recuerdo es a Rix haciéndome cosas mientras dormía”, comentó en un video de más de minutos en los que se le vio romper en llanto en más de una ocasión.

Denotó que durante el asalto sexual ella no podía mover los brazos ni las piernas, y hasta la fecha no sabe si esto se debía al estado etílico en el que se encontraba o si hubo otra razón por la que no pudo defenderse.

Al día siguiente de la agresión, Nath recibió un mensaje de texto de parte de Rix, quien le pidió que no se “mal vibrara” por la situación, ya que los dos se encontraban en estado inconveniente por el consumo del alcohol.

Campos recordó su pesar tras este acontecimiento y cómo no recibió el apoyo que esperaba de sus amigos o su agencia de su representación.

(Foto: Instagram de Nath Campos)

“Las personas más importantes de mi círculo me juzgaron y me vieron como que no era importante y me hizo sentir muy est*pidamente culpable de haberme puesto en una situación así”, expresó.

Tras compartir su testimonio, varios influencers apoyaron a la ex concursante de Q, uién es la Márcara, entre los que destacan: Sofía Niño de Rivera, Gaby Meza, La Divaza, Juana Martínez, Juanpa Zurita, Sebastián Villalobos, Mario Ruiz y Mario Bautista.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Tundieron a YosStop y Luisito Rey por su postura en caso de Nath Campos: los calificaron como “mezquina” y “machista”

La youtuber Nath Campos acusó al influencer Rix de abusar sexualmente de ella

El lado oscuro de los youtubers: influencers que evidenciaron abusos o acoso en su industria