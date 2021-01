Eiza González se arrepintió de uno de sus tatuajes y compartió el proceso para eliminarlo

Eiza González ha pausado todos sus proyectos actorales debido a la pandemia (Foto: IG/eizagonzalez)

Eiza González volvió a dar de qué hablar en las redes sociales, donde constantemente muestra sus looks y aspectos de su vida diaria y de su físico, como lo son los tatuajes que se ha ido realizado a través del tiempo. Desde que comenzó su carrera como actriz siendo una adolescente en la telenovela Lola…érase una vez, la famosa que hoy hace carrera en el cine estadounidense comenzó a presumir algunos de los diseños que plasmaba sobre su piel.

Pero tal parece que el paso de los años le ha traído a la actriz también momentos de reflexión que le han permitido tomar verdadera consciencia de los actos que cometió en el pasado, pues algunos de los tatuajes que lleva consigo han dejado de significarle algo especial, ni fungen como recordatorio de un momento importante para la intérprete, motivo por el que ha decidido removerlos definitivamente.

El diseño más reciente que la actriz participante de películas como Baby Driver y Paradise Hills decidió eliminar de su cuerpo es uno que se hizo muchos años atrás en el pie izquierdo, tatuaje que dejó de gustarle y que además, nunca estuvo segura de su elección. Así lo dejó ver la hija de la manager de modelos Glenda Reyna, quien en una serie de historias de Instagram compartió videos en los que mostró el proceso al que se sometió para eliminar el tatuaje, además de revelar la razón de tan repentina y drástica decisión.

El diseño, una especie de mandala, se lo realizó la actriz siendo una adolescente (Foto: Captura de pantalla)

“Como dijo Phil Collins: Think Twice (Piensa dos veces)”, escribió la también cantante sobre uno de sus videos, haciendo referencia a la canción del músico británico Another Day in Paradise. En el siguiente video, la actriz que este próximo 30 de enero cumplirá 31 años, entró en más detalles y reveló que el diseño se lo hizo tatuar cuando era más joven, por lo que recomendó a sus seguidores “pensárselo dos veces” antes de tomar una decisión de la que se pudieran arrepentir en el futuro.

“De preferencia, no tomen ni se hagan un tatuaje (al mismo tiempo) si son jóvenes”, escribió la también modelo en las imágenes donde se le ve someterse a la eliminación de su tatuaje con técnica láser.

Ya en septiembre de 2019, Eiza había mostrado en sus redes sociales uno de los diseños a los que más le tiene aprecio por el gran significado que le representa, que es al mismo tiempo un pensamiento de poder femenino: sobre la piel de su muñeca izquierda plasmó la frase en inglés, en tipografía estilo manuscrito “She’s a force to be reckoned with”, que en español se traduce como “Ella es una fuerza que merece ser tomada en cuenta”, mientras que en agosto de este 2020 se tatuó un diseño abstracto y minimalista que representa la silueta de dos personas besándose en los labios.

Un diseño minimalista en el brazo izquierdo fue la reciente elección de Eiza (Foto: Captura de pantalla)

Aunado a esto, no es la primera vez que la cantante de Te acordarás de mí decide eliminarse o cambiar el diseño de uno de sus tatuajes, pues en 2019 removió uno de ellos porque se lo hizo hace años cuando estaba enamorada y se inspiró en una gran estrella de Hollywood, de quien tomó el ejemplo. Así lo dijo la actriz en aquella ocasión:

“Creía que sería como el tatuaje que Angelina Jolie se hizo cuando estaba con Billy Bob Thornton y que no me importaría seguir teniéndolo, aunque rompiéramos. Pero bueno, no fue así. Ya me cansé de él”, señaló de una instastory al tiempo que dejó ver que se dirigía a su tatto studio de confianza para realizarse un nuevo tatuaje que borrara de una vez el recuerdo del diseño anterior.

