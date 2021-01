″¡Qué alegría estar en casa!”: Lety Calderón ya salió del hospital tras su contagio de COVID-19

La semana pasada se supo del contagio de Leticia Calderón (Foto: Instagram)

La actriz Leticia Calderón informó la tarde de este jueves que salió del hospital en donde fue internada a consecuencia de su contagio de COVID-19.

Calderón, una de las figuras de Televisa, escribió en su cuenta de Twitter un mensaje de agradecimiento por el apoyo recibido en estos días.

“¡Dios! ¡Qué alegría estar en casa con mis hijos y mi mamá!. Gracias a la vida, Gracias a la familia, a mis amig@s, reporteros, fans por sus mensajes, oraciones, respeto y cariño. Solo falta uno para que mi felicidad sea completa. ¡GRACIAS!”, se leía en su mensaje en la red social.

La actriz de Imperio de mentiras no reveló quién es la persona de su familia que aún no sale por completo del contagio.

La preocupación por la salud de Calderón se desató el pasado fin de semana cuando se dio a conocer su hospitalización

Fue el jueves 14 de enero cuando la propia Lety comentó en su cuenta de Twitter que tanto ella como algunos miembros de su familia habían dado positivo a COVID-19.

“Corazones. No inicié este año cómo me hubiera gustado. Pese a todos los cuidados, varios miembros de mi familia, incluyéndome, fuimos alcanzados por esta enfermedad, por lo que les pido nos incluyan en sus oraciones. Gracias”, señaló en su mensaje.

En aquel momento no dio más detalles sobre el contagio ni reveló qué otros miembros de su familia resultaron afectados.

Otros miembros de su familia también se contagiaron (Foto: Instagram @letycalderon79)

Su mensaje de inmediato causó eco entre sus seguidores, quienes le enviaron los mejores deseos. “No lo dudes, te incluiré a ti y a tu familia en mis oraciones. Ya verás que todo va a estar bien y os ponéis bien pronto. Cuidaros mucho, por favor”, escribió la usuaria @meritxuli. “¡Mi Lety, primero Dios todos saldrán bien! ¡Te mando un fuerte abrazo, pronta recuperación para ti y todos! Cualquier cosa acá andamos! ¡Cuídate mucho!”, le escribieron desde su club de fanáticos oficial.

Un par de días después, la actriz nuevamente salió a hablar sobre su salud a través de un mensaje en la misma red social. Y es que para el sábado 16 de enero se supo que Calderón había sido hospitalizada por complicaciones derivadas de COVID-19.

“Estoy internada, pero muy bien atendida por un gran grupo médico. Esto es de paciencia y tiempo. Gracias a tod@s por su preocupación”, comentó en la red social.

Fue Addis Tuñón, presentadora del programa de De Primera Mano, la primera en revelar la situación de la estrella de Televisa.

“La actriz Leticia Calderón, quien había anunciado que contrajo COVID, fue internada esta noche según me informó ella misma. Oraciones y buena vibra para ella. Sus hijos están al cuidado de sus hermanos”, escribió en su cuenta de Twitter el viernes 15 por la noche.

Poco después, en una transmisión vía Instagram, la presentadora compartió más detalles.

“Hace unos minutos me acaba de escribir Lety Calderón a mi WhatsApp para decirme que ha sido hospitalizada... imagínense ustedes una mujer que desde jovencita, desde niña ha buscado esto (su trayectoria artística). Es uno de los rostros más amados de la telenovela y la televisión. Tiene a sus hijos al cuidado de sus hermanos, según me dice. Siempre mamá, siempre preocupada por ellos y ella se encuentra hospitalizada, no voy a dar más datos”.

