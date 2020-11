“No la quieren ver”: Leticia Calderón reveló que sus hijos no tienen buena relación con Yadhira Carrillo

Leticia Calderón indicó que siempre ha deseado que los niños estén cerca de su padre (Foto: Instagram)

La actriz Leticia Calderón desmintió que no deje que sus hijos, Carlo y Luciano, visiten a su papá, Juan Collado, en el Reclusorio Norte, sitio donde se encuentra desde julio del 2019, ya que enfrenta cargos por delincuencia organizada en la modalidad de operaciones con recursos de procedencia ilícita y es investigado por lavado de dinero.

De acuerdo con declaraciones de Yadhira Carrillo, Collado está muy triste porque no ha visto a sus hijos. “Yo invito a nuestra amiga Lety Calderón que todo lo deje en manos del abogado de Juan. Para que los chiquitos puedan rápidamente ver a su papá”.

Calderón aclaró entrevista para el programa Venga la Alegría que no es sencillo ir y pedir que los dejen pasar. “He estado insistiendo en ir a ver a Juan con los niños, no ha sido posible, ya me cansé de buscar por todos los medios visitarlos. Él tiene que solicitarlo, me puede llamar. No puedo en insistir que se me ha negado”.

El abogado tiene comunicación esporádica con sus hijos. “Ha llamado como seis o siete veces, tiene el número de cada uno y les puede llamar directamente”, refirió Leticia Calderón.

Leticia Calderón aclaró Juan Collado ha sido un padre ausente con Carlo y Luciano (Foto: Archivo)

También acotó que Collado siempre se ha hecho cargo de sus hijos económicamente, pero ha sido un papá ausente por sus actividades laborales y personales, situación por la que no era constante con sus visitas.

Ante las versiones de Carrillo de que Leticia Calderón impide que Carlo y Luciano vayan el reclusorio a visitar a Juan Collado, enfatizó que es mentira, porque siempre ha deseado que los niños estén cerca de su padre e incluso han discutido porque, en su momento, le pidió que estuviera cerca de sus hijos, que no les mienta, “esas han sido nuestras discusiones”.

Sobre la relación que tienen ambas actrices, descartó un desencuentro y añadió que se han dado una serie de declaraciones provocada por los medios de comunicación, situación por lo cual pidió que se acabe con ese cruce de declaraciones, “siempre va a ser un tema, porque no se ha acabado”.

Puntualizó que piensa en sus hijos, "ellos ven las redes sociales, las declaraciones. A ellos les duelen las mentiras y son cosas que yo no puedo explicarles”.

Juan Collado se ha comunicado con sus hijos en al menos siete ocasiones (Foto: Cuartoscuro)

La actriz fue cuestionada si sus hijos tiene una relación con Yadhira Carrillo, situación que negó.

De hecho, con todo el respeto, tampoco la quieren ver. No es una persona allegada a ellos. No conviven con ella. Uno de mis hijos ha sido grosero y lo he regañado, le molesta muchísimo. A mis hijos le he exigido respeto, hace varios años fueron a su casa y pedí que la respetaran, no les puedo exigir cariño, antes los podía manipular de alguna manera, pero ahora son adolescentes y tengo que respetar sus sentimientos

Ante las constantes declaraciones de Carrillo cuando acude al reclusorio a visitar a Juan Collado, dijo, es cansado y la gente está harta de escuchar el mismo tema. “He repetido todo varias veces todo”.

Ella reiteró una vez más que está dispuesta llevar a sus hijos para que vean a su papá, “pero también quiero que la gente entienda que no es llevarlos a Six Flags. Es un lugar duro, es una experiencia fuerte y si yo he estado en todas las ocasiones, me corresponde a mí llevarlos, estar con ellos y porque ellos lo piden”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

“Ya no tenían absolutamente nada”: Yadhira Carrillo refutó la versión de Leticia Calderón sobre el inicio de su romance con Juan Collado

“Estamos inconsolables”: el ruego de Yadhira Carrillo a Leticia Calderón

“Fue un golpe brutal”: qué es lo único que Leticia Calderón no ha perdonado a Juan Collado, a más de una década de su ruptura

“Sería fantástica”: Yadhira Carrillo habló de la posibilidad de ver libre a Juan Collado