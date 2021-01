El conmovedor mensaje en español de Jennifer Lopez durante su presentación en la investidura de Joe Biden

La presentación de Jennifer Lopez en la asunción de Joe Biden

Lady Gaga y Jennifer Lopez fueron las artistas elegidas para actuar durante la ceremonia de investidura del presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden.

La cantante estadounidense Lady Gaga dio inicio a la tradicional ceremonia al entonar el himno nacional en Washington durante la asunción de la nueva administración.

La estrella de la música, que apoyó la campaña electoral con Biden y Kamala Harris, apareció en las escalinatas del Capitolio luciendo una voluminosa falda roja y una chaqueta azul que acompañó con un broche de una paloma dorada.

La presentación de Lady Gaga en la asunción de Joe Biden

Luego le siguió Jennifer Lopez, de origen puertorriqueño, que cantó “America the Beautiful” y “This Land Is Your Land” en el que incluyó una frase en español: “Una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos”.

Una vez que la artista se retiró del escenario montado frente al Capitolio, llegó el momento más importante de la jornada, en el que formalmente Joe Biden asumió la presidencia.

JLo, que por primera vez ha incluido el español en esta ceremonia, ha estado acompañada de su pareja y ex jugador de béisbol, Álex Rodríguez, de ascendencia dominicana.

Jennifer Lopez saluda a Lady Gaga tras su presentación en el Capitolio (Reuters)

La ceremonia de investidura estuvo lejos de ser normal, con la ciudad de Washington bloqueada ante las preocupaciones de seguridad. No obstante, un montón de artistas participan de los actos en la capital estadounidense para dar la bienvenida al nuevo gobierno de Joe Biden y Kamala Harris, un dúo popular en Hollywood.

El cantante de country Brooks, quien es republicano, se quitó el sombrero negro para cantar una versión a capela de “Amazing Grace” y pidió a los estadounidenses en la ceremonia y en su casa que canten con él el último verso.

“Estoy tan cansado de estar dividido”, dijo a periodistas antes de la ceremonia Brooks, quien también actuó en la inauguración de Barack Obama en 2009.

Lady Gaga publicó el martes por la tarde una foto de ella parada junto al Capitolio. Calificó el día de la investidura como “un día de paz para todos los estadounidenses. Un día de amor, no de odio. Un día para la aceptación, no para el miedo”.

Lady Gaga (Reuters)

Otros grandes artistas del mundo del entretenimiento serán parte de “Celebrating America”, un especial de 90 minutos presentado por Tom Hanks que se transmitirá por múltiples cadenas televisivas y que sustituirá este año los tradicionales bailes oficiales.

El creador de “Hamilton” Lin-Manuel Miranda y músicos como Bruce Springsteen, John Legend, Katy Perry, Demi Lovato, Foo Fighters, Justin Timberlake y Bon Jovi. Ozuna y Luis Fonsi participarán del programa.

El hilo conductor del show será la celebración de los Estados Unidos, y se presentarán historias de ciudadanos de a pie reconocidos como héroes, sobre todo durante la pandemia -algo similar a lo visto durante la convención demócrata-. Como es esperable, también se oirá un discurso del presidente Biden y de la vice-presidente Kamala Harris.

En la primera ceremonia de juramentación de Barack Obama en 2009, Aretha Franklin cantó “My Country, “Tis of Thee” y Beyoncé le puso música al nuevo presidente y su esposa Michelle con su interpretación de “At Last” en el baile inaugural.

