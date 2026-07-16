Comienza la Liga Mx: estos son los equipos candidatos a quedarse con el campeonato en el Apertura 2026

El técnico de los Diablos de Toluca será el encargado de estar en el banquillo del futbol mexicano.

La Liga MX inicia este jueves una nueva temporada con el torneo Apertura 2026, donde Cruz Azul llega como campeón vigente tras vencer a Pumas en la final del certamen anterior, por el equipo celeste buscará defender su corona, mientras otros clubes buscan arrebatarle el trono.

La pretemporada se caracterizó por pocos movimientos en el mercado de fichajes como era de esperarse al tratarse de un año mundialista, por lo que se espera que en los próximos días, ya con el torneo en marcha, los clubes anuncien poco a poco sus nuevas incorporaciones.

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Principales candidatos al título

Toluca también participará en la Copa Intercontinental a finales de año. ( REUTERS/Eloisa Sanchez)

A continuación, te presentamos qué equipos pintan como los principales candidatos al título en el Apertura 2026, de acuerdo al rendimiento visto en temporadas pasadas y los movimientos que se han hecho hasta ahora en el mercado de fichajes:

Toluca

Los Diablos Rojos del Toluca han sido indiscutiblemente el mejor equipo del futbol mexicano en el último año y medio. Después de haber conseguido un bicampeonato tras vencer a América y a Tigres, el equipo mexiquense volvió a saborear las mieles de la victoria la temporada pasada tras coronarse en la CONCACAF Champions Cup.

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Desde su llegada al conjunto escarlata, Antonio Mohamed le ha dado al equipo uno de los mejores momentos de su historia y para este torneo conservarán la misma base de la campaña anterior.

Pese a que fueron eliminados por Pachuca la temporada pasada en cuartos de final, el equipo sigue destinado a seguir haciendo historia en un semestre donde además participarán en la Copa Intercontinental.

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Cruz Azul

La Máquina Celeste llega como el actual campeón del futbol mexicano. (REUTERS)

El actual campeón del futbol mexicano definitivamente tenía que estar en esta lista no solamente por el buen plantel que tiene, sino por el gran manejo de grupo que demostró Joel Huiqui la campaña anterior con tan poco tiempo en el equipo.

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La Máquina Celeste sigue buscando contratar jugadores para seguir fortaleciendo su plantilla, donde Juan José Calero, Juan Brunetta y Alan Montes suena como posibles refuerzos del club, pero aún no hay confirmación oficial al respecto.

Con uno de los planteles más poderosos de toda la Liga Mx, la Máquina Celeste sigue destinada a ser un rival complicado de vencer en esta nueva temporada.

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Chivas

El Guadalajara busca consolidar el buen paso que ha mostrado en temporadas anteriores. (X @Chivas)

Tras el torneo histórico que protagonizaron, las Chivas Rayadas del Guadalajara figuran entre los principales candidatos al título en el Apertura 2026.

La llegada de Gabriel Milito transformó al equipo, que logró combinar de manera efectiva el talento de futbolistas jóvenes con la experiencia de jugadores veteranos. Esta mezcla le ha dado dinamismo y solidez al plantel.

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Bajo la dirección del estratega argentino, el cuadro tapatío ha mostrado regularidad en la fase regular y una identidad de juego definida.

Sin embargo, el equipo no ha logrado capitalizar su buen desempeño en las etapas decisivas del torneo, quedándose corto en momentos clave como la eliminación contra Cruz Azul en semifinales del torneo anterior.

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Para esta temporada, la directiva decidió reforzar al equipo con la incorporación de Jordan Carrillo y Kevin Castañeda, dos jugadores que destacaron en el torneo anterior. Ambos futbolistas llegan con la expectativa de aportar calidad y competencia interna, y su rendimiento los perfila incluso como posibles seleccionados nacionales rumbo a 2030 si mantienen el nivel mostrado.

Pumas

Pumas busca regresar a una final de Liga Mx. (EFE/ Miguel Sierra)

Pumas atraviesa una etapa de incertidumbre de cara al Apertura 2026. El equipo universitario no figura más alto en la lista, principalmente porque vivirán una nueva era bajo el mando de Santiago Solari.

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Tras alcanzar su primera final en seis años de la mano de Efraín Juárez, la directiva apostó por el ex DT del Pachuca, quien ya demostró su capacidad al llevar a los Tuzos hasta las semifinales del l torneo anterior.

Santiago Solari regresa a Pumas tras su paso como futbolista con la misión de conservar la base del plantel que protagonizó la última final, aprovechando el conocimiento que tiene de los valores de la institución y lo que representa portar los colores azul y oro.

La plantilla mantiene la estructura principal, pero suma refuerzos importantes que buscan elevar el nivel competitivo.

Entre las incorporaciones destacan Sebastián Córdova, Víctor Arteaga y Cristian “Chicote” Calderón, con los cuales el club apunta a mantener el protagonismo y pelear nuevamente por los primeros puestos del campeonato, confiando en que la experiencia del nuevo estratega y la calidad de los refuerzos sean factores clave para consolidar al equipo como aspirante al título.

Tigres

Tigres ha llegado a dos finales en los últimos años. (REUTERS/Daniel Becerril)

Tigres se mantiene en el Top 5 de candidatos al título gracias a la profundidad y calidad de su plantel. Aunque los resultados recientes no han estado a la altura de las expectativas, el equipo cuenta con futbolistas de alto nivel y experiencia.

El Estadio Universitario sigue siendo una de las plazas más complicadas para los rivales, factor que suele pesar a favor del equipo en los partidos como local.

Además, la presencia de Tigres en un par de finales, tanto de Liga MX como de la CONCACAF, durante el último año respalda su papel como aspirante al campeonato.