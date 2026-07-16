Este es el ingrediente casero con el que puede eliminar las manchas de sus dientes sin pagar blanqueamiento

Oswaldo Restrepo pone a prueba la cáscara de plátano y explica cómo usarla para reducir manchas superficiales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El médico colombiano Oswaldo Restrepo explicó por qué la parte interna de esta fruta podría ayudar a disminuir la opacidad del esmalte, cuáles son los errores que impiden ver resultados y en qué casos el remedio casero no reemplaza un tratamiento odontológico.

La búsqueda de una sonrisa más blanca suele llevar a muchas personas a invertir en costosos tratamientos estéticos o a probar productos que prometen resultados rápidos. Sin embargo, el especialista en salud aseguró que existe un ingrediente que la mayoría de las personas desecha diariamente y que podría convertirse en un aliado para mejorar el aspecto de los dientes sin necesidad de recurrir, inicialmente, a un blanqueamiento dental.

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A través de un video publicado en su canal de YouTube, el profesional habló sobre las propiedades de la cáscara de plátano y explicó un protocolo casero que, según indicó, podría ayudar a disminuir la opacidad y las manchas superficiales del esmalte cuando se aplica de forma constante durante siete noches.

No obstante, Restrepo fue enfático en aclarar que este método no sustituye los procedimientos realizados por un odontólogo, ni tiene la capacidad de modificar el color interno de los dientes o tratar enfermedades bucales como caries o acumulación de sarro.

El médico colombiano Oswaldo Restrepo afirmó que la cáscara de plátano puede ayudar a disminuir la opacidad y las manchas superficiales del esmalte dental (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el médico, el procedimiento comienza con la elección de un plátano en el punto adecuado de maduración.

“Voy a pedirle que tome la cáscara de un plátano, la que normalmente va directo a la basura, y la frote en sus dientes durante dos minutos antes de cepillarse. Sé lo que está pensando, que eso no puede funcionar, que si funcionara, todo el mundo lo estaría haciendo. Pero la parte interna de la cáscara, esa capa blanca que nadie mira, tiene tres minerales que el esmalte dental necesita y que la mayoría de pastas dentales no tienen. Esos tres minerales, aplicados en los dientes todas las noches durante siete días, hacen algo visible: dientes menos opacos, manchas superficiales más claras y una sonrisa que se ve más limpia sin haber gastado nada”, explicó.

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El especialista recomendó utilizar un plátano maduro, de color amarillo con pequeños puntos cafés, ya que, según afirmó, en ese momento los minerales presentes en la cáscara alcanzan una mayor concentración.

El paso a paso consiste en frotar la parte interna de la cáscara sobre cada diente mediante movimientos circulares durante aproximadamente dos minutos. Posteriormente, aconsejó dejar actuar el residuo durante diez minutos antes de cepillarse normalmente con la crema dental habitual.

De acuerdo con Restrepo, realizar el procedimiento antes de dormir favorecería el contacto de los minerales con el esmalte, debido a que durante la noche disminuye la producción de saliva.

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El protocolo con cáscara de plátano consiste en frotar la parte interna de un plátano maduro sobre los dientes durante dos minutos y dejar actuar el residuo diez minutos antes del cepillado - crédito captura de pantalla Oswaldo Restrepo/YouTube

Durante su explicación, el médico aseguró que muchas personas podrían no notar cambios porque cometen equivocaciones durante el proceso y ono de los principales dijo que es utilizar plátanos verdes.

“El plátano verde tiene la cáscara llena de taninos, un compuesto que en lugar de limpiar puede manchar más. Cuando el plátano madura, esos taninos se convierten en azúcares simples y los minerales se concentran en esa capa interna. Otro error es frotar con fuerza. La cáscara no raspa el esmalte, lo mineraliza. Si la usa con demasiada presión solo irritará las encías. También es un error enjuagar inmediatamente, porque esos diez minutos de contacto son precisamente el mecanismo que permite que los minerales actúen sobre la superficie del esmalte”, explicó.

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Restrepo también insistió en que este método no elimina manchas profundas ni cambia el color natural de la dentina.

¿Por qué la cáscara de plátano podría ayudar a blanquear los dientes?

En su video, el médico explicó que el fundamento del protocolo estaría relacionado con la presencia de potasio, magnesio y manganeso en la parte interna de la cáscara.

De acuerdo con Restrepo, el potasio contribuiría a rellenar pequeñas porosidades superficiales del esmalte; el magnesio participaría en la resistencia de la estructura dental, mientras que el manganeso tendría un leve efecto antimicrobiano que ayudaría a disminuir la película bacteriana que opaca los dientes.

La cáscara de plátano contiene potasio, magnesio y manganeso, minerales que según Restrepo podrían actuar sobre porosidades superficiales, la resistencia dental y la película bacteriana (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Los tres juntos no blanquean el diente como una lámpara de peróxido, pero sí hacen algo real: reducen la opacidad superficial, aportan minerales al esmalte y dejan el diente más brillante de lo que estaba. Eso puede notarse cuando las manchas son externas y recientes, no cuando el cambio de color proviene del interior del diente”, aseguró.

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Según indicó, las personas cuyos dientes presentan pigmentaciones por fluorosis, medicamentos o alteraciones internas deberán acudir a un odontólogo, ya que el remedio casero únicamente actuaría sobre los depósitos superficiales ocasionados por bebidas como café, té, vino tinto o por el consumo de tabaco.

El profesional añadió que este protocolo también podría favorecer la salud de las encías gracias al masaje que se realiza durante la aplicación, aunque aclaró que no reemplaza los tratamientos indicados para enfermedades periodontales.

Restrepo también llamó la atención sobre algunos hábitos que, según explicó, pueden disminuir el efecto del procedimiento y entre ellos mencionó el consumo frecuente de café, vino tinto, té negro, salsa de soya, salsa balsámica y cigarrillo, debido a que estos productos favorecen la aparición de pigmentos sobre la superficie dental.

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Como recomendación, sugirió esperar al menos 30 minutos antes de cepillarse después de tomar café y enjuagarse la boca con agua tras consumir bebidas oscuras, con el fin de reducir el contacto prolongado de los pigmentos con el esmalte.

Restrepo concluyó su explicación insistiendo en que la cáscara de plátano no sustituye la atención profesional y recordó que las limpiezas odontológicas continúan siendo la mejor alternativa para eliminar el sarro acumulado y tratar problemas que no pueden resolverse en casa.