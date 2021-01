Ben Affleck: “El alcoholismo es muy común entre los actores de Hollywood”

La dura batalla de Ben Affleck con el alcohol: "Luchar contra cualquier adicción es una lucha de por vida y difícil" (Shutterstock)

El famoso actor y director estadounidense Ben Affleck, de 48 años, ofreció detalles íntimos de su desafiante lucha contra su adicción al alcohol en una reciente entrevista con el sitio especializado The Hollywood Reporter. “Empecé a beber de más durante el rodaje de ‘Liga de la Justicia’, y es algo difícil de enfrentar y tratar”, se sinceró el intérprete acerca del momento en que entendió que “era un alcohólico”.

El dos veces ganador del Oscar aseveró que el alcoholismo es extremadamente normal en la industria del cine: “Si supieras cuántos actores, directores y guionistas son alcohólicos o compulsivos de alguna manera. Es algo muy común en Hollywood”.

Sin embargo, Affleck expresó que mientras él siempre evitó que su situación se trasladara al lugar de trabajo, algunos de sus compañeros de profesión no lo lograron. “¡He trabajado con actores que aparecieron borrachos!”, afirmó el intérprete, que además hizo hincapié en que ese nunca fue su caso: “Yo tomaba whisky en el living de mi casa y me desmayaba, solo”.

“Pero me recuperé y ahora estoy sobrio”, dijo orgulloso el actor que hace tiempo que no bebe y que, como resultado, se siente “más sano y mejor que nunca”. “Me tomó un tiempo conseguirlo.... Tuve algunos deslices, como la mayoría de la gente, pero me siento verdaderamente bien”, concluyó.

En la entrevista que ofreció a The Hollywood Reporter, el actor también hizo referencia a su mediático romance con Jennifer Lopez. Afirmó que su relación con la cantante latina se terminó, en parte, por la presión de los medios, que los apodaron “Bennifer”.

En una entrevista con The New York Times el año pasado, el director de “Argo” se refirió a una de sus recaídas. Fue grabado por los paparazzi saliendo borracho de una fiesta en 2019. El video se viralizó, y él admitió un traspié en su recuperación.

“Las recaídas son vergonzosas, por supuesto”, admitió el actor sobre ese doloroso episodio que dio vuelta al mundo y del que logró salir adelante sin tener que volver a internarse en rehabilitación. “Desearía que no hubiera sucedido. Me gustaría que no estuviera en internet para que mis hijos lo vean. Jen (Garner, su ex esposa) y yo hicimos todo lo posible para abordar el tema con honestidad”.

Affleck y Garner son padres de Violet, 14 años, Seraphina, 10, y Samuel, 7.

En aquella oportunidad también calificó su ruptura de Jennifer Garner como “el mayor error de su vida” y habló sin tapujos del devastador impacto que su adicción tuvo en su matrimonio .“No me quería divorciar, no quería que fuéramos una familia dividida. Fue muy doloroso y decepcionante”, confesó.

Los actores anunciaron su separación en 2015, pero en 2018 firmaron el divorcio.

En agosto de 2018, Affleck había sido retratado en la puerta de su casa de Los Ángeles mientras recibía una caja llena de alcohol. Tras conocerse las imágenes en los medios, su ex esposa lo internó en un centro de rehabilitación en Malibú, donde permaneció 40 días. Tras ser dado de alta, en un mensaje en Instagram, el actor agradeció a su familia y a los fanáticos por el apoyo que había recibido.

“Luchar contra cualquier adicción es una lucha de por vida y difícil. Debido a eso, uno nunca está realmente dentro o fuera del tratamiento. Es un compromiso a tiempo completo. Estoy luchando por mí y por mi familia”, expresó Affleck en su sentido mensaje.

Affleck estaba en pareja con la cubana Ana de Armas desde principios del año pasado. En las últimas horas se confirmó que los actores, que se conocieron en el rodaje de una película, se separaron tras casi un año de noviazgo.

“Ben ya no está saliendo con Ana”, dijo al respecto una fuente a la revista estadounidense People. “Ella rompió con él. Su relación era complicada. Ana no quiere estar en Los Ángeles y Ben obviamente tiene que hacerlo ya que sus hijos viven allí”, agregó el informante al medio.

Otra persona cercana a la ex pareja indicó que, no obstante, la ruptura se dio en términos amistosos. “Están en diferentes momentos de sus vidas y hay un profundo amor y respeto de ambos. Ben sigue queriendo trabajar en sí mismo y tiene tres trabajos en fila”.

Ambos fueron retratados juntos en numerosas ocasiones durante la pandemia en Los Ángeles. La actriz de “Knives Out” confirmó su relación en Instagram en abril cuando compartió fotos de ellos celebrando su cumpleaños número 32.

