“Fue un error, pero no voy a dejar que me descarrile”. Así reconocía Affleck, antes de llegar a la casa de su ex mujer, que había recaído en el alcohol. Cuando se le preguntó si volvía a rehabilitación, se mantuvo en silencio. El video de él borracho y sin poder mantenerse en pie tras una fiesta de Halloween en Los Ángeles era una prueba irrefutable.