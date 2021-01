Ben Affleck reveló por qué no se casó con Jennifer Lopez

Jennifer Lopez y Ben Affleck en los premios Oscar de 2003 (Shutterstock)

Dos décadas después del romance que casi termina en matrimonio, Ben Affleck rememoró lo mal que lo pasó cuando estaba en pareja con Jennifer Lopez.

El dos veces ganador del Oscar comenzó a salir con la estrella latina en 2002 después de conocerse en el set de la película “Gigli” que fue destrozada por la crítica y que casi termina con la carrera del actor. Ese mismo año se comprometieron con planes de boda para el año siguiente. Sin embargo, su boda prevista para septiembre de 2003 se pospuso solo cuatro días antes de la fecha debido a la “atención excesiva de los medios”. Se separaron al año siguiente.

Hoy Affleck está en pareja con la joven actriz cubana Ana de Armas, mientras que JLo está comprometida con Álex Rodríguez, un ex jugador de beisból.

Ana de Armas y Ben Affleck

El director de “Argo” criticó el tratamiento que ciertos medios dieron a las noticias que circulaban sobre la pareja, apodada por la prensa como “Bennifer”, y dijo que él y su ex siguen siendo amigos hasta el día de hoy.

Además, habló sobre las cosas que la gente solía decir sobre ella.

En su momento, JLo y y el actor habían declarado que el acoso constante que recibían por parte de la prensa y de los paparazzi había hecho mella en la relación y desgastó el vínculo. Ahora Affleck agregó algo a esa situación que recuerda con tristeza. “Se escribía mucha mierda y violenta sobre ella de una manera que si la escribieran ahora, literalmente, te despedirían”, reflexionó sobre su tiempo con la cantante en el último episodio del podcast Awards Chatter de The Hollywood Reporter, en el que afirmó que “la gente fue jodidamente sexista y racista con ella”.

Crítico sobre el rol de los medios en su noviazgo con JLo, el actor de 48 años afirmó que en la época en la que salieron, los periódicos debían tener “siempre una historia del mes” sobre su romance. “Y mi relación con Jennifer Lopez resultó ser esa historia sensacionalista en el momento en que ese negocio crecía exponencialmente”, sentenció la estrella de Hollywood, que también llenó de elogios a su ex: “Es una persona muy verdadera, me mantengo en contacto con ella periódicamente y siento un enorme respeto”.

“Ahora ella es valorada y respetada por el trabajo que hizo, de dónde vino, y lo que logró, ¡y así como debería ser!’', afirmó el ex marido de Jennifer Garner.

Jennifer Lopez y Ben Affleck en 2002 (Shutterstock)

El actor también habló sobre cómo su carrera quedó destruida en medio de su mediático romance con JLo.“Estaba en la peor posición en la que puedes estar en este negocio, que es que puedes vender revistas pero no entradas para el cine”, sentenció. “La gente simplemente decía: ‘No vales nada. No tienes talento. No eres nadie. Eres una mierda’. Y supongo que funciono bien cuando tengo algo que demostrar”.

En el plano laboral, en los últimos días se dio a conocer que Affleck se ha asociado con Disney para su próximo proyecto. Según Deadline, el actor se pondrá detrás de la cámara para dirigir una adaptación de “Keeper of the Lost Cities”, que está basada en la novela de Shannon Messenger. También dirigirá “The Big Goodbye”, una película sobre cómo se hizo la mítica “Chinatown”. Recientemente, se reveló que está en conversaciones para protagonizar una película de George Clooney.

