Nuevo escándalo de Eduardo Yáñez: agredió al reportero de Venga la Alegría y presionó al show para “suavizar” la nota

Eduardo Yáñez volvió a agredir a un reportero, esta vez se trató de Gabriel Cuevas, integrante de "Venga la alegría (Video: Venga la alegría)

Tras sus conocidos arranques violentos del pasado, en uno de los cuales abofeteó a Francisco Fuentes, reportero en Estados Unidos, en un caso que incluso llegó hasta la corte, el actor Eduardo Yáñez ha vuelto a dar muestra de un comportamiento agresivo a un integrante de la prensa.

A su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el histrión fue interceptado por los reporteros, entre los cuales hubo alguien que desató la ira del actor de telenovelas como Amores verdaderos y Amores con trampa.

Fue el periodista de Venga la alegría Gabriel Cuevas quien recibió agresiones físicas y verbales por parte de Yáñez. Todo comenzó cuando el referido reportero le cuestionó al actor si había tenido algo que ver con la salida de José Pablo Minor de la telenovela Si nos dejan, proyecto que prepara Televisa, el cual será una nueva versión de la emblemática telenovela Mirada de mujer.

Según Alex Kaffie, Yáñez habría tenido injerencia en la salida de José Pablo menor de la futura telenovela "Si nos dejan" (Foto: Instagram @eduardoyanezofc)

Esta pregunta de Cuevas, derivada de la información difundida por el periodista Alex Kaffie, quien aseguró que Yáñez le habría “hecho el feo” a Minor y presuntamente pidió su salida del elenco, fue lo que hizo estallar al actor de 60 años, quien con un manotazo exigió a Gabriel Cuevas cuidar su proximidad a él: “La neta no me metan en sus chismes. Haz tu pinche micrófono para atrás, tienes que guardar la distancia”, explotó el actor contra el reportero que se encontraba a la misma distancia que el resto de los elementos de la prensa.

Visiblemente airado, Eduardo Yáñez intentó proseguir con las preguntas de los demás reporteros, no obstante volvió a insistir con el tema de la distancia al reportero del matutino de TV Azteca, quien se defendió argumentando que efectivamente estaba acatando la medida de sanidad recomendada.

Infobae México contactó al agraviado, quien aseguró haber sido llamado “este güey” por Eduardo Yáñez, a la vez que cuestionó su legitimidad como periodista, un hecho que calificó como denigratorio.

Ésta no ha sido la primera vez que el actor se altera ante elementos de la prensa (Foto: Captura de pantalla)

“Con el señor yo nunca había tenido ningún inconveniente, siempre me daba entrevistas relajado. Yo creo que lo que le molestó fue la pregunta que le hice sobre la columna del periodista Alex Kaffie, fue lo que detonó. Las cosas subieron de tono porque en ningún momento me mostré como a él le gusta (intimidado), y en el momento en que él me quitó el micrófono yo lo noté muy sacado de sus casillas y yo le expliqué con mucha educación y con mucho temple que no estaba incumpliendo la sana distancia.

Gabriel Cuevas dijo sentirse orgulloso de que nunca perdió la calma ni la seguridad, sino que confrontó frontalmente la actitud de Yáñez (Foto: Archivo)

“Incluso al terminar la entrevista él se toma fotos abrazados con sus fans, ¿dónde está la sana distancia?”, aseguró Gabriel Cuevas, quien cuestionó la actitud agresiva que el actor ha mostrado en reiteradas ocasiones.

“Con un capítulo más…ojalá que se atienda, no es posible que siempre esté peleándose con el mundo por detalles tan insignificantes y más cuando le preguntas por un proyecto que está por grabar”, añadió.

El actor podría haber llegado a un acuerdo con FrancIsco Fuentes, el reportero a quien abofeteó hace unos años (IG: eduardoyanezofc)

Cuevas aseguró que ni la representante de Relaciones Públicas ni el actor le ofrecieron disculpas, sino que buscaron suavizar la nota para que no fuera perjudicada la imagen del actor al aire: “Al contrario, su RP habló con mis jefes diciendo que yo le había faltado el respeto, de hecho en el audio que yo subí a mi Instagram se escucha cómo ella me dice ‘deja de molestarlo, es una falta de respeto’, el que me faltó el respeto fue el señor , me insultó, me llamó estúpido, me llamo pendejo. Yo jamás le dije neurótico, drogadicto, jamás”.

Si embargo la nota fue presentada en el matutino, donde se condenó la actitud prepotente del actor: “Al contrario, hablaron con mis jefes para contar su versión, pidiendo que la nota no saliera agresivamente, cosa que evidentemente no (fue posible), no había manera de hablar una nota rosa cuando el señor se puso muy tenso”, finalizó.

