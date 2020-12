“Lo platicamos en privado”: La respuesta de Jesús Ochoa a Eduardo Yáñez por un reembolso que la ANDA no le pagó

El actor Eduardo Yáñez arremetió en contra de la Asociación Nacional De Actores (ANDA) por una cuestión de dinero pues afirmó que no le quisieron reembolsar un gasto que tuvo de unos medicamentos pero que la Asociación decidió no hacerle el reembolso.

Por ello fue que el actor decidió publicar, quizá en uno de sus conocidos arranques de ira que lo han metido en diversas situaciones, un comentario en Twitter en donde afirmó que luego de estar cotizando a la asociación durante 40 años, parece que “no fue una buena idea” dar aportaciones a la ANDA. Así lo escribió Eduardo Yáñez:

Pues resulta que después de 40 años de cotizar a la ANDA no tengo ningún derecho cuando solicito el regreso de gastos médicos. Será mejor no cotizar más a nuestra querida ANDA

No sólo publicó el contenido ya que el actor también dio a conocer el nombre del funcionario que supuestamente se encargó de no proporcionarle la ayuda que había solicitado e inclusive mandó una petición especial al presidente de la ANDA, el también actor Jesús Ochoa, a quien le dedicó el siguiente mensaje:

Este señor de nombre Luis C White encargado de la Secretaría de Previsión Social en la ANDA dice que no tengo derecho a que me reembolsen el dinero de acuerdo a su tabulador que yo gasté durante este año en estudios médicos. ¿Entonces porque cotizarles? Jesús Ochoa