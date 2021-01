La sorprendente definición del “amor” de Chicharito Hernández, en medio de las versiones de ruptura con Sarah Kohan

Chicharito Hernández habló del amor, en medio de las versiones de ruptura con Sara Kohan

En las últimas semanas, las versiones de ruptura entre Javier “Chicharito” Hernández y Sarah Kohan se han hecho cada vez más fuertes. Y mientras la modelo australiana evita hacer cualquier referencia al padre de sus dos hijos, y se niega a contestar todas las preguntas de los reporteros que la interceptan, el futbolista mexicano sorprendió al realizar una divertida dinámica con sus fans.

A través de Instagram, el jugador del Galaxy lanzó este sábado una ronda de preguntas y respuestas, para interactuar con sus más de cinco millones de seguidores.

Aunque no habló de su relación con Sarah Kohan, sí compartió una definición sobre el amor que no pasó desapercibida.

“Es algo que no se puede describir, es como el presente, pero algo que se acerca mucho para mí es procurar la libertad del otro, aunque esta no me incluya en todos los sentidos”, dijo el deportista.

(Foto: Instagram de Javier "Chicharito" Hernández)

Los problemas de la pareja comenzaron en octubre del 2020, cuando se especuló que Noah no era hijo del “Chicharito”, sino fruto de una infidelidad de Sarah con el coach del futbolista, Diego Dreyfus.

Tras el escándalo, la modelo tomó la palabra y desmintió las afirmaciones.

“No tendría que explicar nada, pero las cosas en los medios se salieron de control. Estoy cansada de los mensajes que señalan que Diego es el padre de Noah, solo por el color de sus ojos. ¡Su padre es Javier! Yo ya estaba embarazada de Noah cuando conocí a Diego. Noah tiene los ojos del mismo color que mi madre. Fin de la historia, dejen de molestar a mi familia”, escribió Kohan en su Instagram.

Desde entonces, los dos han publicado en redes sociales mensajes y reflexiones que han avivado aún más los rumores sobre los problemas que estarían atravesando. Además, se han mostrado distanciados, y ninguno ha negado la separación.

Este sábado 16 de enero, Sarah Kohan volvió a defenderse y negó haberse involucrado con otra persona durante su relación con el futbolista (Foto: Instagram @sarahkohan)

La ronda de preguntas y respuestas de Chicharito coincidió con un nuevo escrito de la modelo australiana en Instagram, en el que negó haber sido infiel al futbolista mexicano.

“Para todos los medios de comunicación que inventan rumores sobre mí. Me gustaría decir que nunca he estado con otra persona física o emocionalmente desde que conocí a Javier. Así que detengan todas las acusaciones en las que insinúan que lo he hecho. Esa no es la persona que soy. Por favor respeten mi privacidad y la de mi familia”, publicó este sábado en Instagram.

Días antes, había sido interceptada por los reporteros del programa Suelta la Sopa, de Telemundo, a los que pidió que la “dejaran tranquila”.

“Mi vida privada es privada. No es asunto de ustedes”, zanjó Kohan, que se marchó con sus dos hijos a Sidney, Australia, hace aproximadamente una semana.

Chicharito habló sobre sus hijos

Chicharito con su hijo Noah (Foto: Instagram)

Aunque en sus videos respondió las preguntas más cómodas, Chicharito respondió a algunas cuestiones de su vida privada.

Reveló por ejemplo, que enseñará a sus hijos a hablar español, y aseguró que en estos momentos es feliz.

“Mis hijos me llegaron a confirmar profundamente algo que ya venía pensando, creyendo y sintiendo, que lo único que importa en este pinche mundo es el amor”, expresó.

Cuando le cuestionaron si le molestaba ser famoso y no tener privacidad, el jugador del Galaxy dijo que entiende que es parte de su trabajo.

“Es algo con lo que aprendes a lidiar, pero no creo que sea feo, solamente es algo con lo que te tienes que acostumbrar y aceptar que es parte de algunas profesiones en este mundo”.

