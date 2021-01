Gabriela Spanic reveló que dio positivo a COVID-19

Gaby Spanic negó que haya firmado un contrato para volver a trabajar en Televisa (IG: gabyspanictv)

La actriz Gabriela Spanic compartió a sus seguidores en redes sociales que dio positivo a la prueba de COVID-19, también contó cómo fue que se contagió y los síntomas que ha tenido.

Esto sucedió durante una transmisión en vivo en su redes, donde mencionó que debido a que ha estado viajando por trabajo fue como contrajo el virus.

“Cuando me hice el examen no lo podía creer, eso fue hace como 10 días y me lo volví a repetir, en casa nadie tiene síntomas y yo tampoco tenía síntomas”, contó la actriz en la transmisión por Instagram.

Después de 10 días se hizo la segunda prueba para confirmar que tenía coronavirus y nuevamente salió positiva, fue cuando creyó que estaba contagiada, pues hasta ese momento no había presentado ningún malestar.

La actriz compartió que no tuvo síntomas de coronavirus (Foto: Instagram gabyspanictv)

“Una semana después me hice la prueba y salí positiva otra vez, pero ya voy de salida. Si no me hago estas pruebas ni cuenta me hubiera dado”, mencionó en la transmisión.

La venezolana mencionó que no ha tenido síntomas graves y que únicamente tiene la voz un poco ronca. “Estoy un poco ronca, como si tuviera una gripecita normal, pero soy como asintomática y con un poco de insomnio y sudoración, pero no me dio fiebre ni dificultad para respirar. No me dio esas cosas graves que les da a otras personas”, agregó.

Durante la misma transmisión, Gabriela Spanic se defendió sobre algunas críticas que recibió después de compartir una fotografía con un uso excesivo de filtros. “Todas usamos filtros, todas tienen sus trucos de maquillaje, usan filtros, pero no es por nada”, mencionó.

La actriz aseguró que tiene una piel perfecta y que en el momento de realizar la transmisión en vivo no estaba usando ningún filtro.

La imagen de Spanic que causó sorpresa por su belleza (Forto Instragram:gabyspanictv )

Fue duranta la misma semana que la actriz compartió en su cuenta de Instagram una fotografía donde se muestra con un aspecto distinto al habitual: una nariz más afilada, cero arrugas e imperfecciones, y unos enormes ojos.

“He vuelto , la verdadera Paola Bracho. Prepárense queriditos. Se les va a caer la mandíbula , cuando me vean llegar, ya tengo mi cómplice. A destruir a mi hermana Gemela. #lausurpadora #paolabracho #diva #hermanasGemelas”, escribió para acompañar su publicación, que recibió ya más de 55 mil “me gusta” y más de mil comentarios.

Algunos de los mensajes destacaban la belleza de la actriz, mientras que para otros de sus seguidores su aspecto era producto de la tecnología y los filtros.

“Un filtro más y purifica el agua”, se leía en uno de los mensajes que más reacciones generó, con 190 “me gusta” y más de 80 respuestas, la mayoría de las cuales respaldaron su punto de vista.

Otra imagen donde Spanic lució transformada (Foto: Instagram: gabyspanictv)

“Hermosa, bella, no uses tantos filtros”, “no necesitas tanto filtro, bella mujer”, “la foto más arreglada”, se leía en otros de los mensajes.

No se ha confirmado que su aspecto fuera producto de un filtro, ya que en una anterior publicación anunció que estaba en compañía de un amigo maquillista.

En esa foto que compartió también se veía distinta, sobre todo con la nariz muy afilada y la barbilla definida, lo cual contrastó con la mayoría de las imágenes que ella misma ha compartido en la red social, en las que sus mejillas lucen mucho más abultadas y los ojos más pequeños.

MÁS SOBRE OTROS TEMAS:

Anna Sarelly es blanco de críticas por las mismas razones que ella tundió a Yuya

Aracely Arámbula tiene dos condiciones innegociables para aparecer en la serie de Luis Miguel

Andrea Escalona recordó su noviazgo con el polémico Daniel Bisogno: “Lo que haga en su alcoba es muy de él”