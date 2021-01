Jolette volvió a generar polémica por su postura antiaborto: “No vamos a sacrificar vidas”

Jolette formó parte de la cuarta generación de "La Academia" (IG: jolettenavarrete)

El tema de la criminalización o despenalización del aborto provoca un arduo debate entre la sociedad, pues se trata de uno de los tópicos más controversiales en torno a los derechos de las mujeres y cómo estos se ven violentados. Con argumentos a favor y en contra, no son pocas las discusiones que el tema ha generado en diversas esferas, especialmente en los últimos tiempos, y las redes sociales no son la excepción.

En este contexto, la ex integrante del reality show La Academia, Jolette Navarrete, causó nuevamente controversia, pues volvió a dar muestras de cuál es su postura en torno al aborto y a través de una respuesta que dio a una de sus seguidoras fijó radicalmente su postura desatando gran cantidad de comentarios.

Y es que una de sus followers, quien se mostró a favor del derecho de las mujeres por decidir sobre su cuerpo, le preguntó a la famosa conductora en la aplicación TikTok: “¿Sí sabes que los anticonceptivos no tienen 100% de efectividad?, ¿sí sabes que no tenemos una educación sexual integral?”.

A través de su trayectoria, la ex cantante se ha distinguido por su falta de capacidad vocal, que fue muy criticada por jueces como Lolita Cortés (Foto: Instagram @jolettenavarrete)

A lo que Jolette respondió en un video: “No, aquí la pregunta es si tú sabes que tener relaciones sexuales conlleva responsabilidad y tiene consecuencias y si no estás lista para asumirlas, pues no tengas relaciones sexuales, no vamos a estar sacrificando vidas humanas porque no te puedes aguantar”.

Tras su respuesta que dijo en un tono un tanto burlón, inmediatamente muchos de sus seguidores se le fueron encima recriminando su postura, y aseguraron que no sabía lo que decía, y aunque algunos la apoyaron muchos de ellos la criticaron y la tacharon de “retrógrada” y de ostentar un pensamiento “caduco”.

“Siempre ha sido muy mocha, cada quien su cuerpo y sus decisiones”, criticó un usuario, pero la modelo no se quedó callada ante los comentarios y respondió: “el hijo es otro cuerpo”, por lo que otros tantos usuarios se le fueron encima de nuevo, y uno de ellos le comentó: “¿y qué opinas de las chavas, esposas e hijas que han violado?, ¿si has pasado por eso?, mejor cállate”.

Además de su cuestionada falta de talento, Jolette también mostró una actitud soberbia y prepotente en "La Academia" (Foto: Instagram)

Y es que ya anteriormente Jolette ya había fijado su postura que muchos calificaron como “conservadora”. A finales de julio, la ex participante del programa de talentos expresó que pese a diferir con los ideales de la llamada “marea verde”, sí pudo coincidir con algunas mujeres que defienden la causa.

“Las mujeres que se están muriendo y no hay respiradores, las mujeres que tienen hijos con cáncer y no tienen acceso a medicamentos, cuando esas son las prioridades en un país se les ocurre intentar a dos tres cabezas que están obsesionados con meter el tema del aborto en la agenda de México. Nos intentó tomar desprevenidos, nos movilizaron en un momento en que deberíamos estar en casa, movilizaron las chavas del trapo verde, que muchas están súper violentas, eso es tan innecesario y me parece tan triste esa necedad de intentar dividir y polarizar a las mujeres en este país cuando lo que más necesitamos es estar unidas y apoyarnos entre nosotras”, dijo en relación a las protestas encabezadas por colectivos que luchan por la despenalización del aborto en todo el país.

Jolette Navarrete causó controversia por pronunciarse contra el aborto (Video: @jolettenavarrete)

Jolette aseguró en ese momento que las mujeres que han tenido que recurrir a un aborto, sufren severas secuelas mentales, y expresó que ya trabaja con una asociación para ofrecerles una alternativa.

“No hay que estar divididas por diferentes colores de pañuelos. Yo estaba platicando ayer con dos seguidoras que son de ese movimiento y muy respetuosas, la verdad llegamos a muchos acuerdos. Estén atentas porque las que verdaderamente queremos ayudar a la mujer con un embarazo inesperado ahí vamos a estar para apoyarlas y no ofrecerles como única opción asesinar a su propio hijo, que además eso ya se sabe, está comprobado, deja a las mujeres traumatizadas casi siempre de por vida”, dijo la conductora.

