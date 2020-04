“Fíjate que llevo más de dos semanas sintiéndome muy mal, obviamente en aislamiento voluntario (…) No me querían hacer la prueba porque nunca presenté fiebre. Me acaban de hacer una segunda radiografía de tórax, porque yo desde que me sentí mal, hace semana y media, fui con la doctora y me mandó a mi casa a aislamiento, pero me dio tratamiento, el cual no me hizo nada. Y ahorita me acaban de hacer una segunda radiografía, porque yo soy reactora bronquial, yo he tenido dos neumonías”, detalló.