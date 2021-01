Ángela Ponce, primera mujer trans en Miss Universo, respondió a los ataques de Lupita Jones: “¿Piensas dejar de hacer el ridículo alguna vez?”

(Foto: Instagram I - @angelaponceofficial/ D- @lupjones)

Esta semana, Lupita Jones volvió a detonar la furia de los usuarios en redes sociales, tras emitir unas declaraciones transfóbicas muy polémicas.

En entrevista con el programa de televisión El minuto que cambió mi destino, conducido por el periodista Gustavo Adolfo Infante, la directora de Mexicana Universal se mostró en contra de la participación de mujeres transgénero en concursos de belleza como Miss Universo.

“Lo que pasa es que hay concursos para ellos. Hay concursos para transgéneros, para travestis. [...] Sí logran a través de estas cirugías generar un cuerpo muy parecido al de una mujer, pero es una mujer transgénero. Hay espacios para todos, es lo que pienso. No se trata de discriminar. Cada quien tiene su lugar. Las características son muy distintas”, apuntó la empresaria.

Las lamentables palabras de Lupita Jones hicieron estallar de ira a Ángela Ponce, quien representó a España en Miss Universo 2018 ,e hizo historia al convertirse en la primera mujer transgénero que compitió en el certamen.

A través de sus historias de Instagram, la modelo sevillana compartió fragmentos de la polémica entrevista, y respondió tajantemente a Lupita Jones en un texto que se volvió viral.

“@LUPJONES, ¿piensas dejar de hacer el ridículo alguna vez? Si tanto te gusta hablar del tema, lee, indaga, infórmate, crece como persona y ya luego si no se te cae la cara de vergüenza viendo las “opiniones” que diste, pues opinas con la propiedad que el saber te da”, comenzó Ponce.

Ángela Ponce confrontó a Lupita Jones por sus comentarios discriminatorios y transfóbicos (Video: @angelaponceofficial)

En su escrito, también opinó que la directora de Mexicana Universal no es apta para ejercer ese puesto, y recordó que en numerosas ocasiones, ha criticado y discriminado a sus reinas de belleza, como a Sofía Aragón, Cynthia de la Vega, o Denisse Franco.

“Trabajas para un concurso que te queda muy grande porque tus valores no lo representan para nada. Das tu opinión públicamente, pues cuando la gente te llame transfóbica públicamente -que lo eres-, o en redes sociales, no llores ni salgas con comunicados absurdos”.

“Discriminas, faltas al respeto a las personas con tus opiniones, descalificas a tus propias reinas. En fin... ¿Qué podemos esperar de ti? ¿Tendrás algún día una opinión positiva sobre algo?”, concluyó la Miss.

Después de publicar su texto, Ángela Ponce quiso grabar también un video en el que continuó hablando acerca de la controvertida entrevista. Y en los clips, que transmitió en sus historias de Instagram, volvió a arremeter contra Jones por su actitud transfóbica.

“No es que yo esté intentando imponerle mi opinión a la gente. Simplemente es que quiero que me respeten. Porque eso es una falta de respeto como se dirigió a toda la comunidad trans. Y bueno, en concreto a mí, porque las fotos de referencia eran las mías y que yo sepa la única mujer trans que ha estado en Miss Universo he sido yo. Entonces, déjame darte un consejo y es que si no avanzas con el mundo te extingues”.

El presentador, Gustavo Adolfo Infante, se mostró a favor de la postura de Lupita Jones (Foto: Cuartoscuro)

Además, Ponce también criticó al conductor, Gustavo Adolfo Infante, por haber realizado una pregunta estúpida.

“Parece que hay gente que está muchos siglos atrás, estamos en el siglo XXI, y ya hay cosas que sobran, sobre todo en televisión, como por ejemplo preguntas absurdas [...] A día de hoy ya nadie pregunta en televisión ‘¿qué opinas sobre la esclavitud de la raza negra?’, porque es una pregunta racista. No pega, es vergonzosa. A día de hoy, ya nadie pregunta ‘¿qué opinas acerca de que las mujeres puedan votar?, porque es machista, y también es vergonzoso”, comenzó la modelo andaluza.

“Entonces, hacer preguntas sobre qué opinas de que una mujer trans este en un concurso de belleza, sobre que una mujer trans tenga trabajo, sobre que una mujer trans se opere, porque recordemos que somos mujeres no travestis, pues también es igual de absurdo”, agregó.

Por último la modelo, expresó que está cansada de los ataques constantes, y que ya se le agotó la paciencia.

“Si me buscas, me encuentras, y eso es lo que tú querías, encontrarme. Pues aquí me tienes”, le dijo a Lupita Jones.

Ángela Ponce, en una fotografía del 17 de diciembre de 2018, día en el que representó a España en Miss Universo en la ciudad de Bangkok, Tailandia (Foro: REUTERS/Athit Perawongmetha)

Tras el fuerte revuelo que surgió en redes sociales, muchos mexicanos le escribieron a Ángela Ponce para mostrarle su apoyo y aclararle que la opinión de una persona no representa, ni mucho menos, a todo un país. Conmovida por el cariño recibido, la top-model quiso dedicarle unas palabras a sus seguidores en tierra azteca.

“Quiero aprovechar para darle las gracias a todas las personas que habéis sido muchísimos dándome cariño y diciéndome que la opinión de una persona no representa a un país, porque sobre todo habéis sido de México”.

“Y por supuesto que no, yo tengo muchísimo cariño, a todas las personas que me seguís desde México. Tengo muchísimas ganas de poder ir muy pronto”, agregó.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

“Señores que se convierten en señoras”: Lupita Jones y Gustavo Adolfo Infante fueron acusados de transfóbicos

Quién es Ángela Ponce, la primera mujer transgénero en coronarse como Miss Universo España