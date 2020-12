El regreso de Daniel Bisogno a “Ventaneando” podría demorarse, según Alex Kaffie

El panorama no parece brillar para Daniel Bisogno y es que todo indica que su ausencia en Ventaneando se prologará una semana más, como consecuencia del encontronazo que tuvo hace unas semanas con el conductor de Chisme No Like!, Javier Ceriani, al que llamó “¡Bruja mal cog*da!” durante su participación en vivo en el programa de TV Azteca.

El columnista del Heraldo de México, Alex Kaffie, reveló cuál sería el destino del famoso presentador de espectáculos, conductor de varias emisiones al interior de la televisora del Ajusco y actor en obras como el Cuarentenorio Cómico.

Según el periodista, Bisogno se reincorporará a Ventaneando para el 18 de enero, aunque al inicio del su supuesto castigo se dijo que sólo estaría ausente hasta el día 4 del mes entrante.

Hay que recordar que el pupilo de Pati Chapoy emitió fuertes declaraciones contra el periodista argentino al principio de este diciembre porque consiguió una exclusiva sobre la nueva relación de la actriz Marjorie de Sousa y reaccionó de manera abrupta en su propio espacio informativo revelando detalles de la vida privada de su contraparte.

Por esta razón, diversas versiones indicaron que Bisogno fue castigado sin goce de sueldo y sería regresado a sus funciones en TV Azteca al inicio del 2021, pero todo podría cambiar de acuerdo con Alex Kaffie.

“Al interior de TV Azteca se ha tomado la decisión de que Daniel Bisogno continúe ‘descansando’”, comenzó el periodista en su columna.

“En ‘Ventaneando’ (cuyo rating, por cierto, ha resentido su ausencia) seguirán prescindiendo de la presencia del apodado ‘Muñe’. Se rumoreaba que él volvería a ocupar su lugar en el programa líder de espectáculos el próximo lunes 04, sin embargo su reincorporación será hasta el lunes 18 de enero”, aseguró en su espacio informativo.

Kaffie añadió que los rumores en torno al despido de Daniel Bisogno de TV Azteca son falsos, sólo que sus actividades dentro de la televisora continuarán en pausa hasta que el escándalo se disipe por completo.

Y es que desde el inicio del conflicto se difundieron diferentes versiones sobre el destino del presentador mexicano. Se dijo que su ausencia de Ventaneando obedeció a un castigo sin goce de sueldo y que posiblemente ya no volvería a sus funciones, por lo que ya podría buscar una oportunidad en Televisa.

La batalla entre estos dos conductores ha sido una de las más relevantes durante el último mes de este 2020 y es que podría tener consecuencias muy claras al interior de TV Azteca, donde quizá ya no contemplen a Daniel Bisogno por los comentarios despectivos hacia Javier Ceriani hace unas semanas.

El conflicto entre los conductores de Chisme No Like! y Ventaneando comenzó cuando los presentadores del programa de espectáculos mexicano se molestaron porque no obtuvieron la exclusiva del nuevo romance de Marjorie de Sousa.

Frente a esto, Daniel Bisogno hizo duros comentarios hacia Javier Ceriani, quien conversó con el empresario vinculado a Marjorie: “Pobre diablo que no da una y tiene que estar buscando notas falsas todo el tiempo, es el asqueroso más grande, pero además con esa jeta de bruja mal cog*da”. Aunque recibió más de una crítica, el conductor volvió a reiterar su postura a través de Twitter.

Ceriani respondió de manera furiosa a los comentarios y reprobó que buscaran desvalorizar su trabajo al cambiarle el género, por lo que lo tachó de “misógino”, “frustrado con una doble vida” y “gay homofóbico”.

Desde entonces el periodista argentino ha hecho varias revelaciones sobre la vida oculta del conductor de Ventaneando e incluso han ventilado audios de personas relacionadas con él.

Tras el altercado, el presentador mexicano ha descansado su imagen dentro del programa de espectáculos de TV Azteca y se especula que recibió un fuerte castigo dentro de la televisora del Ajusco, como la suspensión sin goce de sueldo y posterior despido.

