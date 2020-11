Esposo de Ninel Conde sigue en aprietos: perdió demanda de más 100 mil dólares en Estados Unidos

Larry Ramos sigue estando en el ojo de huracán luego de perder una demanda en Miami (Foto: Instagram@twtlr/@ninelconde)

La ex pareja de Ninel Conde sigue sin poder ver la luz debido a la serie de demandas que ha recibido luego de que una de las compañías con las que se le relaciona perdiera un juicio contra un particular por la cantidad de 100 mil dólares, lo cual ascendería a pagar más de dos de pesos.

La querella fue interpuesta por el particular Ernesto Navarrete y fue dirigida hacia la empresa W Trade Group LLC, propiedad de Ramos, esto debido a la falta de información relacionada con la inversión del demandante. Según informó el periodista Javier Ceriani a través del programa Chisme No Like, Navarrete habría invertido cierta cantidad de dinero a la empresa de Ramos pues el colombiano le habría prometido un retorno mucho más grande de ingresos.

Tras meses de no saber sobre sus ganancias, Navarrete decidió pasar al plano legal. Ramos ahora tendrá que cubrir alrededor de 92,383 mil dólares. De hecho, esta misma tarde se reportó que Larry Ramos se encontraba en Miami en una conversación con uno de los ex representantes de la cantante Alejandra Guzmán, de nombre Guillermo Carvajal y también se encontraba presente el abogado de Ramos, Jonathan Arias de los medios quien precisamente la acompañó en la demanda grupal que realizaron contra el colombiano.

El periodista Javier Ceriani fue quien dio a conocer que Ramos había perdido la demanda (Captura de Pantalla: Instagram @javierceriani / @chismenolike)

Según reportó el programa Suelta La Sopa, Larry Ramos se dio cuenta de que en las inmediaciones había un reportero que lo estaba grabando, por lo que directamente se cubrió el rostro con una libreta, mientras que su abogado le exigió al periodista que se retirara y los dejara en paz. Sin embargo, el comunicador le preguntó directamente a Ramos sobre su situación legal con los constantes problemas de las demandas ante lo que únicamente respondió que “no vamos a comentar”.

Pero la polémica no quedó ahí, pues cuando el reportero se acercó hacia ellos, quien se puso nervioso fue Guillermo Carvajal, quien de plano se quiso retirar de la zona, el periodista también lo cuestionó sobre su motivo de reunión con Larry Ramos y directamente le espetó: “Él tiene mi dinero y estamos arreglando eso. Ahorita lo vamos arreglar y espero levantarme bien. Gracias.”

Recordemos que Larry Ramos enfrenta mínimo cuatro demandas, la mayoría tienen como causa incumplimiento de contrato y fraude hacia algunas de las empresas en las que maneja esquemas piramidales de trabajo. En casi todas ha aprovechado sus vínculos con ciertas personas del espectáculo, a través de las cuales conoció a Frida Sofía, la hija de Alejandra Guzmán y directamente inició una relación sentimental con ella. Fue durante este periodo que el empresario le propuso la rockera que invirtiera en sus compañías.

Larry Ramos es tema de polémica por su relación con Frida Sofía, Alejandra Guzmán y ahora Ninel Conde (IG: ifridag/ninelconde/laguzmanmx)

Al igual con la inversión de Navarrete, cuando Alejandra y sus ex representantes pidieron información a Larry sobre sus inversiones, no recibieron respuesta, y decidieron intervenir legalmente contra él.

Otra persona que también se ha sumado a la lista de personas que han demandado a Larry Ramos fue su ex pareja, Arianny Acurero, quien dijo que el colombiano habría tratado de comprar su silencio luego de que ella lo demandara por la falta de pago de manutención relacionada con el hijo pequeño que ella tuvo con él.

Sumado a esto, Acurero dijo que Larry Ramos nunca ha tenido interés en cuidar o saber algo de su hijo y añadió que otros conocidos de ambos le informaron que Ramos había presumido que tenía videos de Arianny que habría grabado en la intimidad y sin consentimiento de ella.

