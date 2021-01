“Hipócritas”: Rulo arremetió contra Venga La Alegría por no “dar su lugar” a antiguo productor

Rulo criticó a sus antiguos compañeros y los tachó de hipócritas y malagradecidos (Captura de Pantalla: Twitter @rulosorio)

A pesar de que el día de hoy hubo ambiente de fiesta en Venga La Alegría, pues recientemente celebraron sus 15 años al aire siendo uno de los programas más populares en el horario matutino y que ha logrado quitar una gran parte de la audiencia a otros históricos como “Hoy”, no todo salió como tenían planeado, y es que jamás pensaron que sería un ex integrante quien les tiraría fuertemente en contra por no reconocer el trabajo de un productor.

Fue precisamente Raúl Osorio, mejor conocido como Rulo, quien les recordó que el programa no fue inaugurado por el actual productor, Dio Lluberes, por lo que sintió que se despreció la idea y el respeto que merecía Adrián Patiño, quien fue el creador del concepto del programa y quien inició con el papel de productor a inicios del proyecto. Sin embargo, el mismo Rulo se los recordó con base a varias publicaciones en Twitter.

Así lo escribió en una publicación:

Si a alguien hay que Agradecer y Felicitar por estos XV años de Venga La Alegría es al creador hasta del nombre, Adrián Patiño, es su obra MAESTRA, el que nos dio la primera oportunidad a MUUUUUUCHOS, PERO PARECE QUE SE LES OLVIDO. HONOR A QUIEN HONOR MERECE

Y es que, a pesar de que no se los dijo directamente, el conductor afirmó que les había dado una amnesia relacionada con quien fu el creador del concepto y sin ningún miedo además se aseguró de nombrar en la publicación al dueño de Televisión Azteca, Ricardo Salinas Pliego, que curiosamente es uno de los más activos en las redes sociales pero no se dio a la tarea de responder al comentario.

Rulo no dejó las cosas ahí sino que hasta nombró lo que se trató de una falta de educación puesto que a él siempre le enseñaron a ser agradecido con quienes le dieron la oportunidad de trabajar y fue cuando comenzó a criticar con mayor fuerza a los otros integrantes. Así dice la publicación posterior:

¡A mi lo primero que me enseñaron en mi casa es AGRADECIMIENTO Y LEALTAD! Gracias a eso me va bien en la vida. Gracias a Dios

En el punto más alto de la crítica, les dirigió unas duras palabras a quienes les tocó a trabajar bajo la dirección tanto de Adrián como la de Dio Lluberes, y quien se aseguró de que la polémica no se quedara ahí fue el mismo Adrián Patiño, quien publicó un mensaje y un agradecimiento fuerte al mismo Rulo:

Gracias mi Rulo Osorio, sólo 13 de los 15 (años del programa que estuvo dirigiendo)... ¡nada más! Jejeje y ya que estoy de moda pues acuérdate que mañana es mi cumple jajaja

El mismo Rulo decidió criticar de una forma mucho más fuerte a sus antiguos compañeros ya acusó que a algunos de ellos les dio “Amnesia Anterógrada” y aseguró que es una enfermedad normalizada en la “Traición y la Hipocrecía”. Así se ve el comentario:

Les dio “AMNESIA ANTERÓGRADA” (Enfermedad Normal en la Traición y la Hipocresía)... Sólo se CURA cuando uno regresa con Poder ¡AL TIEMPO!

Mientras tanto, ningún actor relacionado con el proyecto decidió responder al comentario de Rulo y todo se ha quedado en un silencio incómodo por parte de las redes sociales del programa.

