De Televisa a TV Azteca: Aracely Arámbula apareció en “Venga la alegría” y “Ventaneando” y habló de Luis Miguel

Famosa por haber surgido en las filas de Televisa, Aracely Arámbula sorprendió este jueves con su presencia en dos de las emisiones más populares de TV Azteca, la competencia: Venga la alegría y Ventaneando.

Desde el miércoles por la tarde, el matutino Venga la alegría anunció en sus redes sociales la presencia de “La Chule”, quien participó en el especial de Azteca de “Las Mañanitas” a la Virgen de Guadalupe.

Este jueves por la mañana, en el programa se presentó una entrevista exclusiva con Arámbula, realizada por Sergio Sepúlveda.

“Por primera vez estoy con ustedes. Me siento feliz, en casa, con todo mi público”, dijo Aracely al inicio de la entrevista, en la que se dio tiempo de hablar sobre su trabajo y su vida familiar en compañía de los dos hijos que tuvo con Luis Miguel, quienes son ya unos adolescentes.

“Quiero que se sientan orgullosos de su mamá, de su familia, que estén contentos, que estén plenos”, comentó.

Pero la presencia de Aracely no se limitó solo a Venga la alegría, la cantante y actriz también dio una entrevista a Ventaneando, donde no faltó el tema de Luis Miguel y el por qué no le gustaría que su historia de amor se reflejara en la bioserie del intérprete.

“Me gustaría que lo contaran tal cual es, yo creo que me correspondería. Cuando hay una pareja tiene que ser de mutuo acuerdo para sacar las cosas lindas. Espero que lo hagan muy lindo, porque fue una historia espectacular, que si se las cuento no lo creen. Lo único que te puedo decir es que mis hijos nacieron de un amor muy grande”, detalló.

Inclusive dijo que le gustaría que la bioserie terminara antes de la historia con ella, pues no quiere que los escritores la llenen de fantasía.

Cambios de empresa

La presencia de Aracely en las pantallas de Azteca está relacionada con el lanzamiento de su nueva canción, Malas noticias.

Lo que no está claro es si “La Chule” realizará algún proyecto en la televisora de Ricardo Salinas Pliego.

La actriz se dio a conocer en los años 90 en Televisa gracias a producciones como Pueblo chico, infierno grande y Soñadoras.

Hace algunos años dio el salto a Telemundo, donde protagonizó la serie La Doña, pero en 2019 se supo que ya no era exclusiva de esa empresa.

“Cuando se hizo La doña (2016) pasaron dos años y medio sin hacer serie, de hecho me ofrecieron proyectos interesantes y no los pude tomar porque tenía exclusividad. Entonces con este tema de que hay mucha libertad y todo, desde hace mucho tiempo habíamos decidido terminar este proyecto y estar libre. Telemundo lo sabía”, aseguró al diario La Opinión sobre la nueva etapa en su vida laboral.

“Nosotros decidimos por mi cuenta y la de mi hermano no seguir”, aseguró.

Con una carrera de más de dos décadas en la televisión, Aracely no desea que pase mucho tiempo entre uno y otro de sus proyectos.

”Ahorita La doña comienza a fin de año, de aquí a que termine y a que se grabe otro proyecto, ¿cuánto pasará? Un año y medio, dos años… Yo no quiero perder el tiempo con tanto que anda pasando, con series cortas”.

