“Siempre he estado grave”: sin aparecer al aire, Daniel Bisogno negó las versiones de una presunta infección de COVID-19

Van varias semanas desde que el comentarista no aparece al aire (Foto: Ventaneando Captura de pantalla)

Este inicio de año arrancó con una nueva polémica para Daniel Bisogno, pues durante su “exilio” de Ventaneando, el conductor ha dado pocas pistas de su situación laboral en la actualidad. Y es que el presentador del programa comandado por Pati Chapoy no ha aparecido a cuadro por más de dos semanas, y aunque los motivos no se han revelado oficialmente e incluso sus compañeros de emisión no han mencionada nada del tema, se rumora que fue reprendido por la televisora.

El cese en sus actividades junto al equipo de Ventaneando se debería a los recientes exabruptos ofensivos que Bisogno tuvo en contra del periodista Javier Ceriani, quien conduce el programa de YouTube Chisme No Like! desde donde el periodista argentino ha recriminado al presentador de TV Azteca por haberlo llamado “bruja malcogida” y otros fuertes apelativos.

Según versiones, Daniel se encuentra “castigado” por la televisora que preside el también polémico Ricardo Salinas Pliego, quien según apuntan, no habría podido conciliar el tema con Chapoy y Bisogno y optó por “darle vacaciones” al presentador. En tanto, los fans del participante de la obra El Cuarentenorio Cómico continúan reclamando su regreso al programa, en medio de rumores.

El periodista argentino ha exigido una disculpa pública por parte de Bisogno (Foto: Daniel Bisogno / IG - Ceriani / IG.)

Y es que en días pasados se dio a conocer que familiares cercanos del presentador resultaron positivos a coronavirus, por lo que se especuló que él también podría haber sufrido los embates de una presunta infección.

Fue su hermano, el reportero Alex Bisogno quien denunció en días pasados a través de sus redes sociales a una empresa, con lo que reveló su contagió de la enfermedad provocada por el nuevo virus. Alex se quejó amargamente de una agencia de viajes que dijo, lo quiso obligar a tomar un vuelo en pleno semáforo rojo declarado en Ciudad de México ante el incesante aumento de casos positivos y hospitalizaciones.

“No vuelvan a comprar vuelos con los rateros de @BestDay_Travel quieren obligar a sus clientes a viajar aún con semáforo rojo”, escribió el reportero y ahondó en el tema revelando su estado de salud:

“¿Pero el colmo? Salí positivo a Covid y quieren que aún así viaje entre comentarios sarcásticos y burlas de sus empleados. ¡Son un asco! ¡Son inhumanos!” ¿Quién más ha sido víctima de las lacras de @BestDay_Travel? Quieren obligar a sus clientes a viajar aún en semáforo rojo y con resultado positivo de Covid! Atención @profeco”, escribió Alex.

Recientemente su amigo, el youtuber Luis Rivas, compartió una foto con Bisogno durante su cena de año nuevo (Foto: Instagram)

Además del contagio de Alex Bisgno, el periodista Juan José Origel reveló que los padres de ambos personajes también habían dado positivo a la prueba de detección del virus SARS-CoV-2, sin embargo es la madre de los Bisogno a quien el cuadro de la enfermedad se le ha complicado más tanto que tuvo que ser hospitalizada en días pasados.

“Te cuento la tristeza que trae sobre todo ya que sus papás tienen COVID y la mamá está en el hospital”, reveló Origel en su programa de televisión. Ante estos contagios tan cercanos y luego de la evolución favorable de su madre, a Daniel Bisogno se le comenzó a relacionar con el padecimiento y según versiones, el comentarista de espectáculos se encontraría grave de salud, motivo por el cual no ha reaparecido al aire en el programa de TV Azteca.

Ante las especulaciones y las preguntas de su público, Bisogno habló del tema y negó el rumor muy a su estilo. Así lo escribió en su cuenta de Twitter ante la pregunta: “Disculpa las molestias, me mandaron una noticia de que estás grave, ¿podrías informarme como estas?”

Jajajajajajajajaja siempre he estado grave pero solo mentalmente mi rey! Afortunadamente todo bien hasta el momento. Un abrazo.

De este modo le contestó a una persona de nombre Aide Hernández, a quien al parecer el comentarista confundió con un hombre. Al momento Bisogno no ha revelado el porqué de su ausencia en el foro del programa donde participa desde hace más de 20 años.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Nuevo promocional de “Ventaneando” provocó más dudas del futuro Daniel Bisogno en el programa de TV Azteca

¿Se acabó el castigo?: Daniel Bisogno reapareció en “Ventaneando” y también en Instagram junto a un amigo

¿Grabado? La reaparición de Daniel Bisogno en especial de Ventaneando causó dudas sobre su “suspensión”