“Se ve tan tierno”: Belinda captó en video a Christian Nodal peinando a un pony de juguete

Belinda captó a Christian Nodal peinando a un pony de juguete (Video: IG@Belipop)

Sin duda, la relación amorosa más sonada en la farándula mexicana durante este 2020 es la de Belinda y Christian Nodal. Ambos cantantes han tenido un año lleno de éxitos a nivel personal, así como profesional y lo han compartido con sus millones de seguidores a través de redes sociales.

El último momento de amor fue compartido por Belinda en sus historias de Instagram, en donde se puede ver a Christian Nodal peinando un pony de juguete.

Junto al video, la intérprete de Bella traición agregó: “Me dijo que no subiera este video, pero me dio igual. Se ve tan tierno”.

Y es que, desde que revelaron su relación a principios del mes de agosto, Belinda y Christian han mostrado a sus fans distintos momentos cotidianos y celebraciones.

Belinda y Nodal disfrutan de las fiestas navideñas en compañía de la familia de la cantante (Foto: Instagram)

La semana pasada, disfrutaron su primera navidad como pareja con la familia de la cantante, en donde se pudo ver a Christian Nodal compartiendo momentos de risas y juegos con los padres de Belinda, así como con su cuñado, con quien terminó lanzándose a la alberca para celebrar las fiestas navideñas.

La pareja ha incendiado las redes sociales en más de una ocasión, celebrando su amor cada que pueden. Esto les ha servido para ser elegidos por la revista People en Español como la pareja del año, reconocimiento que Christian Nodal publicó en su perfil de Instagram hace algunos días.

Christian Nodal y Belinda no se cansan de "presumir" su amor en redes sociales (Twitter: @Nodal)

En declaraciones para la publicación, la pareja contó momentos exclusivos sobre cómo fue el proceso de conquista. Nodal detalló el momento en el que la cantante le invitó a bailar durante una premiación en 2019, hasta el momento en el que coincidieron en La Voz, en donde él no podía contener los nervios al tenerla cerca.

“Me sacó a bailar y no lo vi fuera de lo normal. Se me hizo guapísima. Pasan los meses y pues ya estoy soltero, y en La voz (México nos reencontramos). A mí me gustaba demasiado. Al punto que me daban nervios espantosos (estar a su lado). Me daban hasta tics: me temblaba la boca, los ojos y no me atrevía a hablarle” , recordó el interprete de Se me olvidó.

Las celebridades han disfrutado de las festividades del año en pareja (Foto: Instagram @belindapop)

Por su parte, Belinda declaró como ha vivido este romance de manera especial y distinta, empezando por la apertura que ha tenido ante los medios y por como siente que el acercamiento entre ambos era algo que tenía que pasar.

Siempre he sido como muy cerrada con mi corazón. Siempre lo tengo en una caja con llave y, pues, nunca nadie había tenido (acceso a él). Por primera vez en mi vida lo estoy entregando

“Había mucho amor desde ahí, desde el principio de La voz. Obviamente nos mantuvimos trabajando, cada uno en sus cosas y demás, y después de un mes y cachito fue cuando empezamos a hablar y a conectar de una manera distinta. Teníamos que estar juntos, era algo que tenía que pasar”, fueron las palabras de la cantante.

Belinda y Christian Nodal comenzaron un noviazgo al finalizar su participación en la Voz México (IG: lavoztvazteca)

El hecho de que se destapara el noviazgo a pocas semanas de haber sido lanzado al aire el reality show, y de que la misma producción les dedicara unas palabras en las redes sociales, contribuyó a que el público comenzara a rumorar que dicho romance se debía a una estrategia para levantar el rating de la emisión, sin embargo, al paso de los meses han demostrado que su amor “va en serio” e incluso ya han fantaseado con el matrimonio.

