Belinda y Christian Nodal posan como “la pareja del año”: “Por primera vez en mi vida estoy entregando el corazón”

Belinda y Christian Nodal revelaron que próximamente trabajarán en un tema musical en conjunto (Foto: Archivo) (IG: belindapop / nodal)

Luego de que desde hace varios meses la pareja conformada por Christian Nodal y Belinda saltara a los titulares de la prensa de espectáculos por su sorpresiva relación de noviazgo, tras de que entre el exponente del regional mexicano y la cantante pop no se sospechaba que tuvieran intensiones amorosas, se les dio el mote de “la pareja del momento”.

Tras varios meses de noviazgo y un acercamiento familiar, con quienes han compartido momentos especiales como el cumpleaños de doña Cristy Nodal, madre del cantante, ahora los novios han sido invitados por la revista People en español para aparecer en su edición de fin de año nombrándolos como “la pareja del año” en este especialmente vertiginoso 2020.

Lo cantantes compartieron su felicidades con la revista de circulación internacional posando en una sesión que aparece en el número de diciembre/enero de la popular publicación. El photo shooting se llevó a cabo en un estudio en la Ciudad de México, desde donde la pareja narró pormenores de su “periodo de conquista” hasta llegar a consolidar su relación, en la que, en plena pandemia, incluso hicieron un viaje internacional para celebrar el cumpleaños de Belinda.

Hace unas semanas la pareja festejó el cumpleaños de doña Cristy Nodal en una gran fiesta en Sinaloa (Foto: Christian Nodal)

Cabe recordar que la también actriz de telenovelas y el intérprete de Aquí abajo se conocieron apenas en 2019 cuando coincidieron en los Premios de la Radio en Dallas, Texas, cuando la rubia cantante sacó a bailar a Nodal, quien se encontraba en primera fila viendo su show de la canción Amor a primera vista, tema que grabó Belinda a dúo con Los ángeles azules.

“Me sacó a bailar y no lo vi fuera de lo normal. Se me hizo guapísima. Pasan los meses y pues ya estoy soltero, y en La voz (México nos reencontramos). A mí me gustaba demasiado. Al punto que me daban nervios espantosos (estar a su lado). Me daban hasta tics: me temblaba la boca, los ojos y no me atrevía a hablarle”, contó a la publicación el artista quien recientemente estrenó un tema al lado de Ángela Aguilar.

Por su parte, la cantante de 31 años, quien causó polémica cuando se dio a conocer el romance por el hecho de ser mayor por diez años a su novio, contó que su acercamiento “era algo que tenía que pasar”. Así lo dijo: “Había mucho amor desde ahí, desde el principio de La voz. Obviamente nos mantuvimos trabajando, cada uno en sus cosas y demás, y después de un mes y cachito fue cuando empezamos a hablar y a conectar de una manera distinta. Teníamos que estar juntos, era algo que tenía que pasar”, expresó.

La portada corresponde a la edición diciembre/enero de la popular revista (Foto: People en español)

“Siempre he sido como muy cerrada con mi corazón. Siempre lo tengo en una caja con llave y, pues, nunca nadie había tenido (acceso a él). Por primera vez en mi vida lo estoy entregando”, son parte de las románticas confesiones que hizo Belinda a la revista.

Y es que desde un inicio en la relación, la cantante que actualmente es la embajadora de la app ADNDisney+, se mostró enamorada y destacó que a ella nunca le había gustado hablar públicamente de sus romances, siendo muy distinto con su noviazgo actual, que de inmediato dieron a conocer en las redes sociales generando sorpresa entre el público y también algunos rumores.

El hecho de que se destapara el noviazgo a pocas semanas de haber sido lanzado al aire el reality show La Voz México, y de que la misma producción les dedicara unas palabras en las redes sociales, contribuyó a que el público comenzara a rumorar que dicho romance se debía a una estrategia para levantar el rating de la emisión, sin embargo, al paso de los meses han demostrado que su amor “va en serio” e incluso ya han fantaseado con el matrimonio.

