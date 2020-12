Un nuevo look y tres tatuajes íntimos: Danna Paola cierra así uno de sus mejores años

(Foto: Instagram de Danna Paola)

El 2020 fue uno de los años más prolíficos para Danna Paola. La cantante tocó los cuernos de la luna gracias a su música a pesar del confinacimiento y las diversas restricciones implementadas por la pandemia, por lo que aprovechó estos últimos días de esta catártica temporada para hacerse tres diseños nuevos en su cuerpo y cambiar nuevamente de look.

“Serás inolvidable 2020″, expresó hace unos días la protagonista de Élite para recordar todos los cambios y retos a los que se enfrentó durante este año y que le cambairon la vida de un sólo golpe, como al resto del mundo.

Tras esta publicación, la famosa mexicana compartió los dos diseños que se hizo en honor al año que termina esta semana y el que se realizó en compañía de dos de sus personas más cercanas: su mamá y hermana.

Danna Paola dejó claro que en este 2020 no le quedó más que adaptarse, crecer y florecer, por lo que desde ahora en su mano aparece la palabra “Fiorire” y explicó: “Solo queda florecer desde el alma...”

(Foto: Instagram de Danna Paola)

En una de sus muñecas se grabó XX, también en honor a este año en el que consiguió más de un triunfo gracias a su música y temas como Sodio, No bailes sola, Nada o Sola.

Pero el diseño que más llamó la atención fue el que se hizo al lado de su mamá y hermana. Las tres mujeres se hicieron el símbolo del infinito y un corazón en diferentes lugares de su cuerpo.

Mientras Danna Paola se tatuó este amoroso diseño en la parte alta de la espalda, su hermana lo tiene detrás de la oreja y la madre de ambas en la clavícula.

Estos tres nuevos diseños se suman a los que la famosa ya presumía en su cuerpo, como la coronita que se hizo en honor a su recordado personaje de Élite, Lucrecia; el beso que tiene en uno de sus hombros, la frase que tiene en el dorso y las flores de la muñeca.

(Foto: Instagram de Danna Paola)

Además hizo un nuevo cambio a su ya versatil aspecto. Con un tono más claro en su cabellera, Danna Paola se dejó ver más claro que nunca y más abajo del hombro.

“Si no cambias, te extingues; si no arriesgas, no ganas; si no fallas, no aprendes; si no amas, no vives”, escribió la joven de 25 años en su cuenta de Instagram.

(Foto: Instagram de Danna Paola)

Ésta no es la primera ocasión en la que Danna Paola cambia radicalmente su aspecto durante el confinamiento, lo que hizo frecuentemente por el lanzamiento de un tema o la grabación de un video musical.

Ya sea con el cabello suelto o recogido, con extensiones o peluca, la cantante ha sorprendido a sus seguidores por sus cambios de aspecto.

Al inicio del confinamiento apareció con el cabello castaño y a la altura de los hombros. Ésta fue la imagen que presentó tras concluir su participación en la serie de Netflix, Élite.

Uno de los grandes cambios de Danna Paola fue cuando presentó a su álter ego, a quien presumió con el cabello muy corto y oscuro.

Días después volvió a aparecer con una larga cabellera en tonalidad castaña, la que le sirvió para protagonizar sus primeros videos de TikTok.

Para la grabación del video de TQYYA apareció con una cabellera demasiado larga y comenzó a mostrar tonalidades más claras en algunos mechones.

Su larga melana obtuvo un tono menos fuerte al momento de lanzar la sonada colaboración con Sebastián Yatra, en No bailes sola.

En entrevista con Infobae México, la misma Danna Paola explicó por qué se arriesgó tanto este año con su imagen: “Soy una persona que no es por decir que me aburro, pero soy hiperactiva, entonces al estar en casa y tratar de hacer cosas diferentes, crear looks para los videos, pues fue una locura de cuarentena y que me ha salido muy bien. También poder cambiar y arriesgarte en cuanto a imagen me emociona mucho, me encanta cambiar, soy muy apasionada de la moda y estamos haciendo cosas increíbles”.

