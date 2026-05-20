Colombia

Congreso activó la carrera para elegir al nuevo contralor, en reemplazo de Carlos Hernán Rodríguez: estos son los 10 aspirantes

La elección por parte de los legisladores definirá quién dirigirá durante cuatro años la entidad encargada de vigilar los recursos públicos del país

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El Congreso tendrá la responsabilidad de escoger al reemplazo de Carlos Hernán Rodríguez en las próximas semanas - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters
El Congreso tendrá la responsabilidad de escoger al reemplazo de Carlos Hernán Rodríguez en las próximas semanas - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

El Congreso de la República puso en marcha uno de los procesos institucionales con mayor impacto sobre la vigilancia de los recursos públicos del país, luego de conocerse la lista de los diez aspirantes que avanzan en la carrera para ocupar el cargo de contralor general y reemplazar a Carlos Hernán Rodríguez.

La elección definirá quién asumirá durante los próximos cuatro años la dirección del organismo encargado de supervisar el manejo del dinero estatal y de ejercer control sobre la ejecución presupuestal de las entidades públicas.

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La conformación de la lista final abrió una etapa decisiva dentro del procedimiento que adelanta el Legislativo para escoger al nuevo jefe del ente de control fiscal. Cada candidato deberá enfrentar una fase de entrevistas públicas ante el Congreso, espacio en el que presentará propuestas relacionadas con transparencia, vigilancia del gasto y mecanismos para fortalecer la supervisión de los recursos públicos en Colombia.

Con la reforma laboral en camino hacia el Senado, los defensores de los derechos laborales en el campo, como Mafe Carrascal, esperan que se reabran los debates sobre los artículos eliminados en la Cámara - crédito @MafeCarrascal/X
El proceso del Congreso para elegir un nuevo contralor incluye evaluación de experiencia profesional, estudios y conocimientos relacionados con control fiscal - crédito @MafeCarrascal/X

La lista de aspirantes que continúan en el proceso quedó integrada por:

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  1. Luis Enrique Abadía García.
  2. Andrés Castro Franco.
  3. Jorge Eliecer Laverde Vargas.
  4. Ana Elena Monsalvo Herrera.
  5. Carlos Marid Zuluaga Pardo.
  6. Julián Mauricio Ruiz Rodríguez.
  7. Diana Carolina Torres García.
  8. Amanda Madrid Panesso.
  9. Karol González Mora.
  10. Rosalba Jazmín Cabrales Romero.

Noticia en desarrollo...

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