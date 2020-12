“Me vale”: Linet Puente respondió a quienes la critican por su forma de vestir y su figura después de convertirse en mamá

Linet Puente defiende su manera de vestir. La presentadora se convirtió en mamá en marzo de 2019, y algunos usuarios la han atacado por supuestos "kilos de más" tras su embarazo (Video: Ventaneando)

Linet Puente se ha distinguido además de por su manera de dar las noticias de espectáculos en los espacios televisivos donde participa, por su sentido de la moda con el que no teme experimentar con diversos estilos y prendas que van desde lo llamativo a lo extravagante. Y es que la conductora de Hechos y Ventaneando ha dado de qué hablar por su particular gusto a la hora de elegir su indumentaria.

Al respecto, diversos usuarios de las redes sociales le han lanzado comentarios no siempre tan halagadores ni precisamente cordiales, pues además de destacar que se viste con un estilo que no le va, algunos han considerado que Linet de un tiempo a la fecha no luce con la misma figura que presumía antes de convertirse en mamá, en sus participaciones al aire.

Por ello la conductora hizo frente a las críticas a través de un clip compartido por la producción del programa liderado por Pati Chapoy, donde la presentadora expresó que nunca le puede dar gusto a todo el público, sin embargo ella se siente contenta con su aspecto físico y la manera en que experimenta con la moda, por ello fue muy sincera en su respuesta cuando le comentaron que siempre ha sido polémica en su forma de vestir.

Hace unas semanas y al borde del llanto, Linet Puente anunció que está separada del padre de su hijo Noah (Captura de pantalla)

“Siempre ha sido polémico lo que me pongo, sea largo, sea corto, sea pegado, sea aguado, sea de colores, sea conservador, sea aventado, la realidad es que me vale madres”, dijo en el video, dejando a muchos usuarios sorprendidos y a otros mostrando su orgullo de que la comunicadora no haga caso a sus detractores.

“Tu estilo es genial porque lo luces con alegría”, “Todo se te ve increíble, no les hagas casos a los malvibrosos”, “Tu moda es inspiración para las que vemos Ventaneando”, son algunos de los mensajes que aparecieron en la caja de comentarios del video titulado Conóceme más: Linet Puente.

La presentadora destacó que no toma en cuenta a sus haters, pues sabe que sólo la atacan para molestarla y hacerla desatinar, aunque admitió que hay veces en que ha logrado una combinación demasiado estrafalaria para su labor y reconoció que le gusta ser la generadora de cierta polémica en torno a los outifits que presenta día con día en los foros de TV Azteca: “me vale porque honestamente yo me siento cómoda, yo me siento bien, me siento sexy”.

Linet Puente no reveló los motivos de su separación de Carlos Luis (Video: Ventaneando)

“Hay veces que vengo con ganas de vestirme más planita, más normal, ¿y saben qué? También creo que es interesante que la gente se esté fijando en qué te vas a poner. Hay muchas otras personas que también me escriben para decirme: ‘oye, yo le prendo a la tele sólo para ver qué te vas a poner’, entonces hay de todo, hay gente a la que le encanta, hay gente a la que no, no somos monedita de oro y la verdad es que no me importa”, recalcó, pero también admitió que toma de buena gana las críticas constructivas.

“Obviamente hay veces que si ya es un comentario muy recurrente sobre algún tipo de vestuario digo ‘bueno, a lo mejor sí hay algo que no estoy haciendo bien y trato de modificarlo de alguna manera, pero honestamente, hay que dar de qué hablar”.

Sobre su peso, la conductora dijo que esos comentarios sí llegaron a herirla en un momento: “Sí me molestó en algún momento que recién regresé del postparto, que obviamente pues una mujer como yo y como muchas otras… saben que no es fácil regresar de la maternidad y luego nosotros nos enfrentamos a la tele, súmate que la tele te aumenta unos 6 kilos, luego yo soy muy chiquita y curvilínea entonces yo engordo dos kilos y ya bueno, se me ve como si hubiera engordado 10”, finalizó.

