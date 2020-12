Gabriel Soto y los efectos de su video íntimo: su equipo legal analiza tomar medidas

El actor calificó la filtración de su video como "una raya más al tigre" (Foto: Instagram @gabrielsoto)

Luego de que hace unos días Gabriel Soto viera vulnerada su intimidad al darse a conocer en internet un video donde aparece el actor en una situación comprometedora, sin ropa y tocando su cuerpo en lo que parece ser una videollamada, ahora ha trascendido que el histrión no se quedará tranquilo y hará valer la ley contra quienes resulten responsables.

Y es que el actor emprenderá acciones legales para hacer pagar a quien haya filtrado el video íntimo que se viralizó en las redes sociales, considerado como un delito digital en el territorio mexicano.

Según informa la revista TVyNovelas, ya existen dos colectivos que se acercaron al actor para canalizar sus denuncias y se encuentran organizándose para defenderlo y encontrar al o los responsables de difundir el material privado.

Gabriel Soto destacó que dicho video es una grabación "de hace muchos años" (IG: gabrielsoto)

“Es un tema cuyo antecedente en México es la Ley Olimpia, creada a raíz de la difusión de un video sexual no autorizado de una persona en el estado de Puebla en 2014; a Olimpia Coral Melo la estuvo acosando su expareja durante ocho meses, hasta que acudió al Congreso, a los diputados de Puebla, y nació esta iniciativa en 2018. Luego, en diciembre de 2019 surgió la iniciativa para reconocer la violencia digital y sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de los medios digitales sin el consentimiento de las víctimas”, expresó el abogado Gustavo Herrera a la publicación.

Y es que según el especialista “generalmente estos hechos causan daño psicológico o en la imagen” de quien resulta vulnerado: “Está relacionado con el daño moral, porque afecta la vida privada de las personas y el libre desarrollo de su personalidad”, dijo Herrera, quien se encarga de la defensa legal de Gabriel Soto y su novia Irina Baeva en contra de la conductora Laura Bozzo.

“Actualmente hay una publicación de la Cámara de Senadores de las Comisiones, con fecha del 4 de noviembre de 2020, para dejar bien simplificado el delito en el Código Penal Federal; también los senadores toman como antecedente la Ley Olimpia. Es que esta mujer alzó la voz, por eso hoy, el Senado discute la penalización de estas prácticas nocivas que atentan contra la dignidad de las mujeres, su seguridad y su estabilidad psicológica, aunque no podemos discriminar a los hombres, porque ellos también pueden ser víctimas de esta violencia sexual”, expresó el licenciado experto en daño moral.

Gabriel Soto condenó la invasión a su vida privada (Video: Instagram Gabriel Soto)

Y es que de acuerdo a las más recientes modificaciones a la ley, se estableció que la violencia digital es “toda acción dolosa realizada mediante el uso de tecnología de información”.

Hay que aclarar que si la persona no da su consentimiento, se está subiendo a las redes un contenido en forma ilícita, y ya eso es un delito; este tipo de denuncias ahora se pueden hacer por la vía digital. Generalmente estos hechos causan daño psicológico o en la imagen

Soto se limitó al hablar del tema, pero en cuanto se viralizó y comenzó a ocupar los titulares de espectáculos, el actor fue claro en que fue una víctima de la violación a su privacidad.

“Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, pues qué les digo: una raya más al tigre. No voy a hablar mucho del tema, lo único que quiero decirles es que me siento muy vulnerable por la manera en la que se violó mi intimidad, y dejar en claro que esto pasó hace muchos años. Me hago completamente responsable de este tema y quiero pedirles a mis amigos de los medios de comunicación todo su apoyo para tratar esto con el mayor cuidado, para garantizar el bienestar y la integridad de mis hijas y mi pareja”, dijo el protagonista de la telenovela Imperio de mentiras en un video.

