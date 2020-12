“Me chupó la boca”: Niurka habló sobre su primera relación con una mujer

Niurka habló de un episodio lésbico que tuvo (Foto: Instagram de Niurka)

La vedette Niurka es una de las figuras a las que la polémica no le falta, pero ahora dio nuevas noticias acerca de sus relaciones pues refirió que ha pasado por momentos interesantes en los últimos años, inclusive habló de una relación de con otra mujer, que la besó cuando estaba en un bar.

La cubana aseguró que se trató de algo que no estaba esperando y que le pasó cuando ya estaba tomada, mientras iba con una amiga y ambas fueron a pasar un momento recreativo de en un bar, y que además fue una experiencia que no la espantó ni le causó ningún problema.

Fue en el canal de Youtube del periodista Eden Dorantes en donde Niurka afirmó que se trató de una amiga muy cercana la que la tomó desprevenida y le robó un beso, algo que a ella le “prendió” pero que en ese momento estaban muy tomadas y que decidió no proseguir debido a que no se sentía que fuera honesto. Así lo dijo la vedette:

Tuve una experiencia lésbica porque una amiga me chupó la boca, no llegamos a más porque la verdad yo ya estaba muy peda y pues peda y pues así no pero viví esa experiencia, me chupó la boca y dije yo wow. No será que tenía yo la cachondería activada. No era actriz, me agarró de sorpresa

Niurka Marcos afirmó que no tiene mayor miedo con hacia el COVID-19 (Foto: Instagram de Niurka Marcos)

La vedette aseguró que no tiene la intención de hablar más del tema ya que no sabe si ella aprobaría que se filtrara esa información pues no forma parte del medio del espectáculo y además porque la experiencia no llegó a donde tenía que llegar para destapar algo más allá. También afirmó de que no busca afectar a su amiga.

Una Navidad con Niurka

La cubana aseguró que pasará las festividades en Mérida, Yucatán, en compañía de algunos familiares que viven en la localidad, además afirmó que ni sus hijos, Kiko, Romina ni Emilio, estarían en la festividad con ella, pues habrían decidido pasar la Navidad con la familia de sus parejas.

Juan Osorio se encuentra mal de salud debido a un caso severo de COVID-19 (FOTO: ERNESTO PONCE- EFE- ARCHIVO)

Pero los hijos de la vedette sí estarán pasando con ella las festividades del Año Nuevo y al parecer se encuentra muy contenta de saber que su familia se ha sabido integrar en todas las variantes pues son ellos los que buscan reunirse para fechas importantes, lo cual es algo que la llena de mucho orgullo, pues sabe que ha creado hijos conscientes de que la unidad familiar es muy importante:

Los veo de lejos, veo como se disfrutan, como se buscan para hacer desayunos, como se esperan en la noche para cenar juntos, como se esperan (Emilio y Juan Osorio) para poder cenar juntos me enorgullece mucho, la labor que están haciendo y sobre todo el legado que se está llevando a cabo entre los dos

La vedette señaló que, a pesar de que sabe que del coronavirus y de lo grave que está actualmente Juan Osorio, afirmó que no tiene miedo al contagio pero pidió que mandaran muy buenos deseos para poder enviar buena energía para su ex esposo, quien actualmente se encuentra grave debido a las consecuencias de la enfermedad y le siguió enviando buenos deseos.

