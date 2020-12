Sin temor a las críticas: Alessandra Rosaldo volvió a compartir la ostentosa decoración navideña de los Derbez

La familia cenará en una sofisticada mesa con vajilla diseñada en especial para los Derbez (Foto: Instagram @alexrosaldo)

La familia Derbez sigue dando de qué hablar en estas fechas decembrinas, pues luego de que hace unos días Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez fueron criticados en internet por su ostentosa decoración navideña, donde destacó un enorme abeto cargado de gigantescas esferas metálicas, ahora nuevos aspectos de sus preparativos para las fiestas se han revelado.

Y no es la primera vez que la pareja ha mostrado varios rincones de su elegante casa ubicado en Los Angeles, espacio que también han mostrado en el reality show Desecho en casa, proyecto que Eugenio desarrolló en medio de la pandemia y que muestra aspectos cotidianos de la pareja.

En esta ocasión Rosaldo compartió la vajilla personalizada, postres con forma de pinos navideños y otros elementos para decorar la cena de nochebuena que seguramente encantarán a sus invitados.

Eugenio Derbez compartió los enormes adornos que instaló en su casa de Los Angeles (Video: Instagram @eugenioderbez)

A tan solo unos días de haber presumido en las redes sociales su jardín donde instalaron un enorme muñeco de nieve y un caballo balancín a escala, motivo por el que fueron duramente criticados por elegir una decoración tan impresionante en medio de una pandemia mundial donde el estado de ánimo y económico de la población no es el óptimo, ahora sorprendieron con la mesa en la que la familia compartirá la víspera de la navidad.

Fue la vocalista de Sentidos opuestos quien mostró cada detalle de la decoración a través de sus historias de Instagram, donde se alcanza a ver una vajilla personalizada, un sofisticado candelabro de cristal y postres en forma de árbol que fueron colocados en cada plato a la mesa.

“En esta familia nos encanta compartir y apoyar el trabajo de mujeres talentosas, trabajadoras, emprendedoras. En esta ocasión les quiero compartir esta mesa espectacular que me vieron poner”, comentó Rosaldo en la red social.

Un candelabro central iluminará la cena de nochebuena de la mediática familia (Foto: Instagram @alexrosaldo)

Y es que la decoración de la mesa donde cenará la familia es obra de una diseñadora de eventos que viajó especialmente de México hasta Los Ángeles para llenar de navidad y confort el hogar de la mediática familia, motivo que Alessandra agradeció en otro comentario.

“Vean nada más, como a mí no se me da esto, afortunadamente conozco a mujeres divinas que lo hacen espectacular y que me ayudan con todo esto. Vean nada más qué belleza, muchas gracias Ana Cuéllar”, contó la mamá de Kailani Derbez.

En las grabaciones se pueden distinguir más detalles de la decoración: las copas de cristal, las servilletas con motivos y hasta los arreglos florales que fueron colocados en la mesa, destacando por sus tonos navideños: plata, dorado, rojo y blanco, que entran en la cromática de la temporada y el estilo que la familia Derbez Rossaldo eligió también para la decoración de su jardín y el enorme abeto que adorna su sala.

La también actriz compartió con sus más de 4 millones de followers su decoración consistente en un bajo plato, con un camino de mesa en tono rojo, un plato llano y uno hondo, además de las copas rojas y el nombre de cada invitado en cada árbol navideño sobre los platos.

Un postre con forma de pino y un plato personalizado son parte de los detalles navideños de Alessandra (Foto: Instagram @alexrosaldo)

Alessandra reveló también que la cena de nochebuena se realizará en su casa y los invitados a la mesa serían su hermana Mariana con su esposo e hijos, Aislinn, Kailani y Eugenio Derbez, y la pequeña Aitana Ochmann.

Recientemente quedó confirmada la segunda temporada del reality show De viaje con los Derbez, proyecto estrenado en 2019 que contó con la aprobación del público y donde la famosa familia se mostró en la cotidianidad de su convivencia durante un viaje por África. Debido al éxito, la plataforma de contenidos via streaming ha decidido repetir la fórmula con una nueva entrega.

