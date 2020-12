Fernanda Castillo anunció el nacimiento de su bebé con Erik Hayser: “Somos tres”

Fernanda Castillo dio a conocer la tarde de este miércoles la noticia del nacimiento de su bebé. Con una imagen de la huella del piecito del recién nacido, la actriz reveló el nombre completo del pequeño, aunque anteriormente ya había dado a conocer su nombre de pila:

“Liam Hayser Castillo 19/12/2020/ Somos tres”, escribió la intérprete revelando que su bebé ya tiene cuatro días de nacido.

La noticia tomó por sorpresa a sus seguidores, quienes de inmediato la llenaron de halagos y parabienes para el recién nacido. La buena nueva ya generó las primeras reacciones por parte de algunos integrantes del medio del espectáculo: “Wow, felicidades Fer y Erik”, escribió Sandra Echeverría; mensaje que replicaron Ari Borovoy, Ana Brenda Contreras, Camila Sodi y Mauricio Martínez.

En días pasados, cuando la actriz llevaba 38 semanas de embarazo, compartió que ya se encontraba lista para recibir a su primer hijo, pues ya había terminado la decoración de la habitación del pequeño Liam: un acogedor espacio pintado de azul celeste que alberga una cuna y un sillón mecedora. En la pared de la recámara, la pareja colgó una fotografía donde aparece de espaldas sosteniendo la primera ecografía que confirmó que el bebé venía en camino.

“Cierro los ojos y ya estás aquí #38Semanas”, escribió la actriz al pie de las fotografías donde se le ve sosteniendo un muñeco que acompaña al bebé desde sus primeros días, en la imagen también se puede ver la alfombra con imágenes de estrellas y elefantes, además de un elemento muy especial: un atrapasueños en tonos azules.

(Foto: Instagram de Fernanda Castillo)

Hace algunas semanas, la actriz de El señor de los cielos dio a conocer que se sentía muy protegida y cobijada por su bebé antes de su nacimiento, y es que en medio del embarazo que se desarrolló en plena pandemia, Liam fungió como un “cómplice” para su mamá:

“Siento que me protege. Durante todo el proceso yo tuve que trabajar y tenía compromisos hechos y el bebé me ayudaba. Yo le decía: ‘Tengo fotos mañana y necesito que te escondas’ y se guardaba. Suena muy raro pero era muy tierno darse cuenta que yo sentía que me escuchaba, pensaba que me tenía que ir a trabajar y de repente amanecía yo plana y decía no puede ser que esté pasando esto”.





