“Nunca le gustó estar en los escenarios”: Christian Chávez confesó la verdadera razón por la que Poncho Herrera no participará en su reunión

A unas semanas de su concierto virtual y tras el estreno de la canción Siempre he estado aquí, Christian Chávez confesó que Poncho Herrera jamás estuvo muy contento al formar parte de RBD, razón por la que este año decidió alejarse del reencuentro que sus ex compañeros realizarán para recordar viejos tiempos al lado de sus fanáticos.

Christian Chávez rompió el silencio sobre la ausencia de su ex compañero y amigo en el evento que llevarán a cabo el próximo 26 de diciembre, como parte de un homenaje a la música que los encumbró al lado de Anahí, Maite Perroni, Dulce María y Christopher Von Uckermann.

En este sentido, el protagonista de Clase 406, Rebelde y La Casa de las Flores comentó que la ausencia de Alfonso Herrera ocurrió porque jamás estuvo a gusto en su incursión como cantante.

“A Poncho nunca le gustó estar en los escenarios (musicales), a él le gusta más estar al frente de la cámara y siempre nos lo dijo”, dijo el actor en entrevista con Ventaneando.

“Va a ser un RBD de clóset, pero aún así lo queremos”, bromeó antes de mostrar todo su apoyo hacia su ex compañero: “Al final uno toma las decisiones en su vida que piensa o cree y Poncho siempre ha tenido muy claro lo que quiere y lo que no y es muy respetable”.

Chávez reiteró que aunque están muy felices con esta nueva etapa de sus carreras, sí les han pesado las ausencias de Dulce María y Alfonso en este proyecto.

“Ha sido triste y ha sido difícil porque nosotros siempre dijimos que RBD sin uno no es RBD, pero al final te das cuenta que las personas están en momentos distintos y no puedes obligar a alguien a formar parte de algo que a lo mejor no le pareció mucho en su vida o no le gustó mucho lo que hacía”, agregó en la conversación con el programa de espectáculos de TV Azteca.

“Estoy muy emocionado de volver a estar. Me siento como si tuviera 24 porque es regresar a esa emoción, no sé, es indescriptible”, añadió entre risas.

Esta semana se estrenó el sencillo Siempre he estado aquí, la nueva colaboración musical que hicieron Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Von Uckermann para agradecer a sus fanáticos por el apoyo que recibieron este año, luego de la publicación del catálogo de canciones de RBD en diferentes plataformas virtuales.

Esta canción forma parte del tributo que los cuatro cantantes y actores planearon este año para recordar su temporada “rebelde” y de mayor éxito sobre los escenarios musicales.

Los cuatro ex integrantes de RBD se presentarán de manera virtual el próximo 26 de diciembre en el evento Ser o parecer, a 12 años de su última presentación en vivo. Además han comercializado diversos artículos referentes a la marca que los llevó a la fama la década pasada.

Aunque este reencuentro parcial ha causado gran euforia, es innegable y notoria la ausencia de Dulce María y Poncho Herrera.

“Lamentablemente Poncho decidió no participar y Dulce hace poco nos canceló, lo íbamos a hacer en marzo pero respetando que quiere darle prioridad a su hija, y eso es algo muy respetable, pero nosotros no queremos dejar de celebrar con ustedes lo que es la música de RBD porque es algo espectacular”, dijo Chávez a través de una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram a inicios de octubre.

Ambos famosos explicaron sus motivos para no participar en este concierto. Dulce María quiere priorizar su maternidad y Poncho su carrera actoral, por lo que prefirieron ausentarse.

A pesar de que no estarán físicamente, sus ex compañeros y amigos sí piensan hacerles un emotivo homenaje.

