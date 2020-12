“El 2020 lo hiciste tú”: Alfonso Herrera sorprendió al presentar a su bebé, la razón por la que no se reunió con RBD

Alfonso Herrera se convirtió en padre por segunda vez (Foto: Instagram @ponchohd)

Una sorpresiva noticia alegró a los seguidores del actor Alfonso Herrera, pues este sábado 5 de diciembre compartió un “secreto” que se tenía muy bien guardado, pero tal parece que no se resistió a comunicarlo a sus fans. El ex integrante de la famosa banda pop RBD utilizó sus redes sociales para dar a conocer la que podría ser la verdadera razón por la que no se sumó al proyectado concierto en tributo a la agrupación, que se llevará a cabo el próximo 26 de diciembre.

En su feed, aparece el actor muy sonriente cargando sobre sus hombros a su pequeño hijo Daniel, mientras que con el otro brazo sujeta a un bebé en lo que constituye el anuncio oficial de que se convirtió por papá por segunda ocasión. Se trata de la llegada de un nuevo bebé “a la familia RBD” en menos de una semana, pues en días pasados su ex compañera y amiga Dulce María se convirtió en mamá primeriza de una nena de nombre María Paula.

Y es que el actor de El baile de los 41 no suele compartir muchas fotografías de su vida familiar íntima en las redes sociales, pero en esta ocasión sin duda alguna no pudo dejar de notificar a sus seguidores un anuncio tan importante como es la llegada de su segundo bebé, a quien ya apodó cariñosamente como “Pandemio”.

Con esta imagen casera, el actor dio a conocer la noticia a sus más de 3 millones de seguidores (Foto: Instagram @ponchohd)

Así fue como en este año que ha sido complicado en muchos aspectos para gran parte de la población, “Poncho” Herrera, como le llaman de cariño sus fans, le dio la bienvenida al pequeño Nicolás : “Este año será recordado por muchos como uno de los peores en la historia. Para mí, el 2020 lo salvaste tú. ¡Bienvenido, Nico, aún no sabemos por qué elegiste esta familia! Alias “Pandemio””, escribió el también cantante al pie de la fotografía donde luce divertido haciendo una mueca.

La tierna postal de inmediato recibió muchos comentarios de felicitaciones y algunos famosos se hicieron presentes en la caja de mensajes, entre ellos Fernanda Castillo, Consuelo Duval, Grettel Valdés, Diego Boneta y evidentemente, Anahí, quien por su mensaje de sorpresa al parecer no estaba enterada de que su compañero se encontraba en espera de la llegada de su segundo bebé: “OMG! What? ¡Muchas felicidades! ¡Dios los llene de bendición y alegrías!”, fue el comentario que lleva al momento casi 13 mil likes.

Por su parte, la flamante mamá, Dulce María compartió el sentimiento: “Bienvenido bebé Nico. Sin duda tienen una misión especial estos bebes. Felicidades y bendiciones a los 4”.

El actor mexicano no ha declarado frontalmente el porqué de su ausencia en el esperado reencuentro de RBD (Foto: EFE)

“Qué belleza, alias Pandemio. Felicidades, inge. Bendiciones para toda la familia”, le escribió Zoraida Gómez; “OMG! ¿Ya? Wow, Felicidades, Poncho. Welcome Nico”, fue el mensaje de Maite Perroni, “Muchas felicidades, querido Poncho. La mejor manera de cerrar el año”, comentó Fernanda Castillo; “Bendiciones, Poncho”, le escribió Andrea Legarreta.

Y es que con esta revelación, ahora surge a los ojos del público una posibilidad del porqué Alfonso declinó participar en el concierto Ser o parecer que ya preparan sus ex compañeros de RBD, pues el recién convertido en papá por segunda ocasión se habría mantenido muy ocupado en los meses previos cuidando el embarazo de su pareja Diana Vázquez.

Con su nueva paternidad, se hace constar que Alfonso debe mantenerse también al cuidado de su familia y su nuevo integrante, por lo que un periodo de ensayos y preparación para el inminente reencuentro de RBD no entraría en sus planes. Sin embargo, hace algunas semanas, el que fuera su compañero Christian Chávez cometió “una indiscreción” respecto a la ausencia de Herrera en el proyecto, pues aseguró que al actor en realidad nunca le había gustado formar parte de RBD.