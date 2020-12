“Esto es una venganza”: aseguran que Gabriel Soto sabe de dónde viene el golpe de su video íntimo

Según el programa "Suelta la Sopa", Soto piensa que esto es una venganza (IG: gabrielsoto)

Luego de que Gabriel Soto se convirtiera en tema de conversación en el mundo del entretenimiento debido a la filtración de un video íntimo, las historias alrededor del incidente han comenzado a desatarse y una de ella señaló que todo se trató de una venganza.

En el programa Suelta la Sopa, de Telemundo, el presentador Luis Alfonso “Lucho” Borrego explicó que ha hablado con varias personas del entorno de Soto, quienes pudieron apreciar la reacción inmediata del actor.

Un primer grupo de gente cercana a Gabriel le comentó que Lucho que el video sería reciente, pero según el presentador del programa, la grabación no sería tan nueva debido a que se pudo apreciar una cicatriz en el abdomen de Gabriel.

Borrego recordó que en 2013 Soto fue operado y de ahí su idea que el material podría haber sido grabado en aquella época en que se recuperaba.

Soto fue noticia por la filtración de su video íntimo

Gabriel Soto debió ser sometido en agosto de 2013 a una operación de emergencia por una úlcera estomacal.

“Mi recuperación ha sido mejor imposible, pero evidentemente por el nivel de la operación y la severidad de lo que fue, me canso. La verdad siento que volví a nacer, estar en terapia intensiva como estuve, casi 8 días, y ver lo que vi alrededor, valores de una manera impresionante todo”, explicó en aquel momento a Televisa Espectáculos.

Aunque no está claro si el video es de aquella época, lo cierto es que Soto ya aceptó la veracidad del material y señaló que se vulneró su intimidad.

Según Lucho Borrego, “lo que él está diciendo (es que) esto es una venganza donde están violando su intimidad”.

(Foto: Twitter @gabrielsotoMEX)

El presentador de Suelta la Sopa señaló que Soto “sabe a quién se lo mandó y sabe de dónde viene este video”.

En el mismo programa de Telemundo se mostró una pequeña entrevista con Irina Baeva, quien no estaba al tanto de lo que ocurría con su novio.

La actriz fue interceptada en el aeropuerto y reveló que el video no fue en su época.

“Oigan no, miren, lo único que tengo que decir al respecto yo, porque no fue en mi año, entonces no me compete a mí hablar del tema. Realmente ya le preguntarán a la parte correspondiente”, dijo a la emisión televisiva.

Soto ya reaccionó a la filtración del video íntimo

“Gabriel como mi pareja, como el hombre con el que estoy y a quien amo, tiene todo mi apoyo y toda mi confianza en estos momentos. Y pues bueno, lo único que me gustaría pedirles es que todos tengamos respeto hacia un tema tan delicado, porque hay dos niñas de por medio”, añadió.

Horas después de que se desatara la polémica, Gabriel Soto publicó un video en el que expresó su sentir respecto de la violación a su intimidad.

“Bueno hola a todos, ¿cómo están? Pues ¿qué les digo? Una raya más al tigre. No voy a hablar mucho del tema, lo único que quiero decirles es que me siento muy vulnerable por la manera en que se violó mi intimidad, y dejar en claro que eso pasó hace muchos años”, comentó en Instagram stories.

“Me hago completamente responsable de este tema, y quiero pedirles a mis amigos de los medios de comunicación todo su apoyo para tratar esto con el mayor cuidado para garantizar el bienestar de mis hijas y de mi pareja. Por su apoyo y comprensión muchas gracias, y cuídense mucho”, añadió.

