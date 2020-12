El video íntimo de Gabriel Soto no fue para Irina Baeva: así respondió la actriz rusa a la polémica de su novio

En medio de la pandemia, Irina Baeva permaneció unas semanas estudiando inglés en Nueva York (Foto: IG: irinabaeva)

En medio del escándalo mediático en el que se ha visto envuelto Gabriel Soto en las últimas horas tras la filtración en internet donde aparece totalmente desnudo y mostrando su cuerpo en lo que parece ser una videollamada, su novia Irina Baeva ya dio su punto de vista.

Después de que el actor admitió ser él quien aparece en el video difundido en redes sociales, a la vez que pidió respeto a su intimidad y a la de sus hijas, su pareja ahora ha declarado algo en el mismo sentido.

Reporteros la interceptaron a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde la actriz rusa externó que: “Oigan no, miren, lo único que tengo que decir al respecto yo, porque no fue en mi año, entonces no me compete a mí hablar del tema. Realmente ya le preguntarán a la parte correspondiente”, dijo para las cámaras del programa Suelta la sopa.

Y agregó, “Gabriel como mi pareja, como el hombre con el que estoy y a quien amo, tiene todo mi apoyo y toda mi confianza en estos momentos. Y pues bueno, lo único que me gustaría pedirles es que todos tengamos respeto hacia un tema tan delicado, porque hay dos niñas de por medio”, expresó refiriéndose a Elisa Marie y Alexa Miranda, las hijas que el actor procreó al lado de la también actriz Geraldine Bazán.

Visiblemente aturdida y caminando con un par de reporteros tras ella, la rubia de 28 años señaló: “No me voy a incluir en un tema que no fue en mi año, entonces no me corresponde a mí dar declaraciones al respecto. De verdad, no me voy a incluir en un tema y le preguntaran a quién le tengan que preguntar y todos tengamos respeto porque hay dos pequeñas de por medio”, recalcó.

Y es que según lo que admitió Soto en un video difundido en sus redes sociales la tarde de este lunes, dicha grabación data de hace varios años atrás, aseveración que ha quedado constatada porque en el clip que se convirtió en tendencia en las redes sociales desde la noche del domingo al actor no se le alcanza a ver una profunda cicatriz que tiene, producto de una intervención de emergencia por peritonitis a la que tuvo que someterse en 2013.

