“Es más bueno viejo por conocido”: por qué Niurka sigue teniendo encuentros íntimos con Juan Osorio

Niurka recibe una manutención mensual por parte del productor de Televisa (Foto: Instagram @niurka @juanosorio.oficial)

En medio de la convalecencia del productor Juan Osorio tras haber contraído la enfermedad de COVID-19, su ex esposa y madre de uno de sus hijos, Niurka Marcos, habló de la relación que sostiene con él y aseguró que se siente muy agradecida por recibir mensualmente cierta cantidad monetaria, además de disfrutar la cercanía que ahora tienen padre e hijo.

“A Emilio me manda mi manutención todavía, aunque vivo en Mérida, él sigue mandándome mis diez pesitos y yo siento bien tierno y bien hermoso porque bueno, son diez pesitos y claro que los necesito, yo necesito hasta un centavo, yo no le digo que no a todo lo que me puedan dar con la caridad de Dios y de la vida”, dijo la vedette en un encuentro con la prenda.

La polémica cubana volvió a expresar que con su ex esposo, con quien permaneció casada de 1998 a 2003, mantiene una relación muy cordial e incluso han vuelto a tener intimidad “sin compromisos”:

“Juan y yo somos ahorita la mancuerna perfecta, no he encontrado, ni se ha tropezado conmigo ni estoy buscando a un hombre para mi vida, o sea que llevamos la necesidad de coger, sí me lo como a él. ¿Por qué? porque puedo, porque es el padre de mi hijo, porque ya conozco la intimidad con él, porque es más bueno viejo por conocido que nuevo por conocer, porque tiene una grandeza en su mente, en su alma, en esta etapa de su vida majestuosa y ustedes lo están viendo”, agregó la cubana, quien se dijo agradecida por el hecho de que el productor haya incluido a Romina Pasos Marcos, hija de Niurka, en la telenovela Qué le pasa a mi familia.

Juan Osorio resultó contagiado de COVID-19 y no lo ha pasado bien (IG: juanosorio.oficial)

“Porque está haciendo un trabajo con mi hijo que me enamora todos los días, el trabajo tan bonito, porque adoptó a Romina en su novela ahorita y con eso ‘ta madre, estuve a punto de decirle cógeme, cógeme desgraciado para pagarte ese favor, pero no me coge. Yo creo que él no me quiere coger por favores, quiere cogerme para revivir el pasado. Ay, qué fuerte lo que acabo de decir”, expresó la vedette ente risas.

Estas fiestas decembrinas no las pasará Niurka con sus hijos, pues en navidad cada uno estará con la familia de sus parejas, pero en año nuevo la bailarina los recibirá para vacacionar por los atractivos turísticos de Yucatán, donde reside actualmente.

“Mis hijos ¿qué creen?, me iba a ir para el depa de mis hijos, pero no había nadie en casa, todos estaban trabajando de 7 de la mañana a 12 de la noche grabando la novela de Juan y ¿yo sola?, jamás.”

Ese 2020 la cubana se trasladó a Mérida a vivir, donde planea llevar una vida más tranquila (Foto: Instagram de Niurka)

La vedette cubana dijo también que ha acondicionado su nueva casa en Mérida con decoración típica del lugar, pero se encuentra lista para recibir a los suyos.

“El arbolito que tengo adentro de mi casa lo van a disfrutar cuando lleguen mis hijos ahora a fin de año, porque el 24 van a estar con las mamás de sus parejas y para el 31 se van conmigo a Mérida para ir a Tulum, a los cenotes, a los ojos de agua, a las vacaciones. Como yo dije que estaba preparando un nicho vacacional para mi familia, mis amigos y para todos ustedes (prensa) cuando vayan a Mérida ahí tienen su casa y sí tengo hamacas colgadas porque es típico yucateco, y sí tengo abanicos por toda la casa porque es típico yucateco y sí tengo mi aire acondicionado en mi recámara nada más porque soy la diva, la perra”, finalizó con su característico sentido del humor.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

“Lo que pasó quedó en el pasado”: Niurka pide que recen por Juan Osorio que enfermó de COVID-19

“Nos manoseamos de vez en cuando”: la polémica respuesta de Niurka Marcos al ser cuestionada sobre su relación con su ex, Juan Osorio

Eduardo Antonio, ex pareja de Niurka, se declaró abiertamente homosexual y se casó