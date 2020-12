Más de la batalla entre Ceriani y Daniel Bisogno: destaparon una supuesta infidelidad del conductor de Ventaneando

Según los audios presentados por el argentino, Daniel Bisogno se habría relacionado con un joven de 18 años cuando él tenía 45 (Foto: Daniel Bisogno / IG - Ceriani / IG)

La polémica en torno a Daniel Bisogno y Javier Ceriani continúa luego de que este lunes el presentador de Ventaneando no acudió al foro de TV Azteca y de las especulaciones que afirman que se le habría castigado por proferir descalificativos contra el argentino, conductor del programa Chisme No Like, a quien se refirió como un “asqueroso” y “bruja malcogida”.

En este contexto y ante el silencio de Bisogno, Ceriani y su compañera de emisión Elisa Beristain, dieron a conocer una serie de audios grabados hace un par de años donde presuntamente se revela que el presentador de Ventaneando acudió a un bar gay donde “ligó” con un un joven de 18, con quien presuntamente sostuvo un encuentro íntimo en el baño de las instalaciones del lugar.

“Quiero decirles que para que una televisora se tarde cinco días en reaccionar a la barbaridad que hizo Bisogno el miércoles es fatal. Por lo menos una disculpa, un comunicado se hace automáticamente, como pasó con Rodner Figueroa que le dijo “simio” a la primera dama. Las televisoras americanas, cuando un talento en Twitter dice algo incorrecto, lo sacan, aquí lo defendieron”, comenzó el argentino y aseguró que busca que se le ofrezca una disculpa pública en la televisión, y no en redes sociales como se ha estado especulando.

Ceriani busca que se le ofrezca una disculpa en la televisión abierta, de lo contrario él podría señalar difamación (Foto: javierceriani/IG.)

“Ella (Pati Chapoy) asegura que todo lo que se dice en Ventaneando tiene peso, entonces yo puedo reclamar que Bisogno quiso desprestigiarme y hacerme quedar como un periodista que inventa noticias. Eso es lo que él tiene que retractarse conmigo. Que diga que el señor Ceriani no inventa las notas y el señor Ceriani ha pegado muchas exclusivas en los últimos dos años, si no es así me está difamando en un medio importante, según Pati Chapoy, y esto lo tienen que hacer en la televisora, no en las redes sociales, señor Benjamín Salinas, eso es una estupidez”, expresó.

Tras lo dicho, el periodista presentó lo presuntamente ocurrido el 5 de marzo de 2018 en el bar Baby, ubicado en Zona Rosa, de la Ciudad de México, a través de los audios de messenger de un presunto joven de 18 años, quien se refiere a Bisogno como “señor”.

“De ahí se va a dormir con Cristina (Riva Palacio, su entonces esposa). No hay morbo acá, hay doble vida, doble moral. Esa es la noticia, es el contenido. Él estaba casado con Cristina y le hacía creer al público y al mundo que estaba casado con Cristina”, dijo Ceriani para presentar el material.

Se especula que Pati Chapoy no aceptó ofrecer disculpas a Ceriani al aire, sino en redes sociales, hecho que aún no ha sucedido (Foto: Instagram@bisognodaniel)

“El chico se fija en el varo, le pagó 200 pesos a seguridad para que los protegiera en la calle, rentó un hotel en un jacuzzi. La mirada del pobre joven era Bisogno, Azteca, Grupo Salinas, es un hombre que representa su empresa”, expresó.

Así comenzó el relato en la voz de un joven anónimo: “Iban a ser las 4 y haz de cuenta quedaron 3 cervezas para mis amigos (…) ahí en la barra había un señor alto y en eso se me quedó viendo pero como que desvió la mirada y dije ‘no, no es’. Entonces estaba tan pedo que le dije ‘¿quieres cerveza?’ Y me dijo que sí. Y en eso le digo ‘¿quieres ir al baño?’ y me dijo ‘pues vamos’”, dice uno de los audios.

“Ya no estaban dejando pasar al baño (…) y entonces me agarra de la cintura y me dice ‘vente conmigo’ y como vi que era de los famosillos pues me apuntó su número”, continúa.

El presentador de "Chisme No Like" juzgó que Daniel Bisogno llevara una presunta doble vida (Foto: IG: javierceriani)

En el material, el joven detalla que fueron en una camioneta para dirigirse a un hotel en Insurgentes, donde Daniel rentó un cuarto con jacuzzi. Al final dio a entender que siguió en contacto con él.

Este hecho ya había sido reportado anteriormente por TV Notas, y Ceriani criticó que Bisogno no aclarara su situación en aquel entonces, y además usara a Raquel Bigorra como cortina de humo para no revelar su orientación.

“Es una doble moral del periodismo, si haces chismes y el chisme eres tú, tendrías que haber hablado cuando TV Notas te descubrió en un antro y cuando te divorciaste y separaste, que usaron a Bigorra como cortina de humo, cómo entra en esa separación que fue muy turbulenta”, sentenció Ceriani.