Alarma en la familia de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo: una de sus hijas terminó en urgencias por sospecha de COVID-19

La familia de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo pasó recientemente por momentos de angustia debido a una sospecha de COVID-19.

Resulta que Alejandra, una de las hijas de los actores y cantantes, terminó en urgencias en el hospital, pues presentaba síntomas de la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2.

Fue Ana Paula quien explicó, en el canal de YouTube que tiene con su hermana, lo que ocurrió.

“Ale acabó en urgencias en la madrugada… el doctor sí le mandó a hacer la prueba de Covid-19, además de los antibióticos y dijo: ‘no podemos descartar Covid, entonces que se haga la prueba de PCR, dijimos: ‘no, todos ya tenemos, nos vamos a morir…es Covid porque no hay otra explicación’”.

La familia entró en alarma porque Alejandra comenzó a sentirse mal repentinamente.

“Todo estaba perfecto, entonces en la noche me levanté y de la nada empecé a sentir un dolor súper fuerte en la espalda y en la panza, horrible, de que no me podía mover. Me quedé hecha bolita, pero me dolía la espalda y cuando me ponía normal de dolía la panza, así pasé toda la noche sin volverme a dormir, lo raro es que en la mañana ya me sentía bien, sí sentía incómodo pero bien”, detalló Alejandra.

Pero a la noche siguiente volvieron los malestares para Alejandra y el temor, por lo que su familia decidió llevarla de emergencia al hospital.

“Empecé a llorar (del dolor) y le dije a mi mamá, ‘me duele horrible, no me puedo ni parar’… paso a urgencias, me meten a un cuartito, me empiezan a hacer preguntas y mi papá contestaba por mi y de la nada, veo que traen una silla de ruedas, la batita y me meten a un cuarto para tomarme una tomografía. Yo sí estaba muy espantada, pasó lo peor por mi cabeza”, detalló.

La hija de Biby Gaytán no estaba contagiada de COVID-19, pero continuaron los malestares, así que la actriz decidió recurrir a remedios caseros.

“Me levanto a la una de la mañana y empiezo a sentir un dolor infernal, yo hasta rezaba… a las dos de la mañana, mi mamá pasa por mi, me voy a dormir con ella y otra vez, pésima noche. Mi mamá poniéndome toallas frías en la panza, por si tenía algo inflamado, al siguiente día me levanté súper bien”.

Por ahora sigue siendo un misterio lo que le ocurrió a Alejandra, ya que de pronto los malestares desaparecieron sin que se le hubiera diagnosticado algo en específico. Lo único que quedó demostrado es que no tenía coronavirus.

Confesiones de familia

El pasado octubre la familia de Biby Gaytán y Capetillo estuvo en la mira luego de que el propio intérprete recordara su época de excesos.

Ambos compartieron un clip en donde se veía a Capetillo compartiendo el escenario junto a su hijo mayor y entonces el cantante dijo que apenas y recordaba la primera vez que estuvieron así.

“Vagamente recuerdo el momento porque yo estaba tan intoxicado que apenas podía hablar… y me perdí ese momento, me perdía ese regalo de la vida. Hoy la vida y el universo me permite tener este momento contigo. Te amo con toda mi alma”, confesó, mientras Biby derramaba algunas lágrimas.

