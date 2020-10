El pasado de Biby Gaytán: las fotos inéditas con las que sorprendió en Instagram

Biby Gaytán compartió un par de imágenes inéditas (IG: bibygaytan)

Esta vez no fue un recuerdo triste, sino uno de su infancia con el que Biby Gaytán sorprendió a sus seguidores en Instagram.

La tarde de este martes Biby compartió en la red social un par de fotografías de cuando era niña.

Lo que más llamó la atención fue que, como pocas veces, Biby mostró imágenes de su mamá, a quien dedicó la publicación.

Una de las tiernas imágenes que compartió Biby en Instagram

“¡Mi mamá y yo! ¡Dios te bendiga por siempre mamita linda!”, escribió en el post que recibió más de 300 comentarios, destacando la belleza de su madre y el parecido que tiene con su hija Alejandra.

“Ahora entiendo de dónde viene tanta belleza”, “Le sacaste la genética”, “eres tan bella como tu mamá”, “hermosas”, se leía entre los mensajes a su publicación, que ya registró más de 20,000 “likes”.

Con esas fotos, Biby reapareció en Instagram luego de haber sorprendido el pasado 11 de octubre con un video de su esposo, Eduardo Capetillo.

Otra de las fotos con las que sorprendió

En aquel momento la familia Capetillo Gaytán acaparó los reflectores, porque el video mostraba a un Eduardo hablando abiertamente, y por primera vez, de su época de excesos.

En el clip de poco más de dos minutos donde se veía a Capetillo sobre un escenario cantando el tema Más que Alcanzar una estrella junto a su primogénito, también llamado Eduardo.

En un momento el actor se detuvo para recordar una anécdota que conmovió hasta el llanto a su esposa.

“Esto para mí es el éxito”, dijo Eduardo refiriéndose al poder estar en compañía de su hijo. “Recuerdo, hace muchos años, a un muchachito de 12 años que apenas alcanzaba a tocar la guitarra, sus bracitos apenas le daban para tocar los acordes de la guitarra, y ensayó dos meses completos para subirse a cantar con su papá en el escenario”, comentó el cantante.

Biby Gaytán lloró al escuchar a su esposo recordar un amargo momento

“Vagamente recuerdo el momento porque yo estaba tan intoxicado que apenas podía hablar … y me perdí ese momento, me perdía ese regalo de la vida. Hoy la vida y el universo me permite tener este momento contigo. Te amo con toda mi alma”, añadió en su discurso, durante el cual las cámaras captaron a Biby llorando entre el público.

La publicación del material sorprendió especialmente porque nunca antes Capetillo había hablado de su consumo de sustancias.

Lo que sí hizo semanas antes fue revelar que su vida no es tan perfecta como la gente cree.

“No era feliz definitivamente, yo vivía una vida muy miserable teniéndolo todo. Tú le pides al universo que te dé todo, que te dé dinero, que te dé fama, que te dé una mujer hermosa, que te dé una familia divina, pero yo no era feliz, yo tenía grandes vacíos dentro de mí que me dolían mucho”, confesó el pasado septiembre al programa Despierta América. “No estaba feliz y entonces llegó un punto en el que dije: ‘A partir de hoy voy a dejar de sufrir’”.

Han estado juntos más de 25 años

Capetillo comentó que una de sus grandes satisfacciones ahora “es ayudar al prójimo, como digo en la videoconferencia musical, ‘sí, sí alcancé mi estrella, pero no me alcanzaba’”.

En otra entrevista, para el programa De Primera Mano, Capetillo también aclaró que no todo ha sido color de rosa en su relación con Biby, con quien se casó en 1994.

“Somos un matrimonio común y corriente, normal. Hemos pasado por cosas difíciles, hemos llorado juntos, hemos tenido pérdidas, hemos pasado por momentos de felicidad, de amor, de todo y cosas buenas y cosas malas, pero no somos un matrimonio de superhéroes”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

“Estaba tan intoxicado”: el recuerdo de Eduardo Capetillo que hizo llorar a Biby Gaytán

“Hemos llorado juntos”: Eduardo Capetillo confesó sus difíciles momentos junto a Biby Gaytán

“Yo no te quería”: las confesiones en la cocina de Doña Mary a Biby Gaytán, su nuera