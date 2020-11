″¡Qué mujer tan hermosa!”: cómo reaccionó Eduardo Capetillo la primera vez que vio a Biby Gaytán

Eduardo Capetillo y Biby Gaytán comenzaron su romance en los años 90 (IG: bibygaytan)

Son una de las parejas más sólidas en el mundo del entretenimiento en México y aunque ahora se sabe que en más de 20 años de casados también han tenido sus etapas complicadas, lo cierto es que desde el primer momento que Eduardo Capetillo vio a Biby Gyatán quedó encantando con su belleza y aunque le advirtieron que no se casara con ella, finalmente decidió seguir sus sentimientos.

Fue en una reciente entrevista para el canal de YouTube de sus hijas Paulina y Alejandra que Capetillo contó varios detalles de su historia de amor con Biby.

“Yo a tu mamá la primera vez que la vi, la vi porque ella venía a hacer un casting para entrar a Timbiriche, yo llegue a mi oficina y vi a tu mamá de espaldas con una minifalda de mezclilla. Ahí hubo una atracción física y dije: ‘Que mujer tan hermosa’, porque ya luego le vi su cara, su pelo, sus ojos y dije: ¡'Wow! Que mujer tan hermosa'”.

Capetillo recordó, sin embargo, que en aquel momento sus caminos tomaron rumbos distintos por que ella entró al grupo pero él se fue de gira ya como solista. “Luego el destino nos volvió a juntar en una telenovela (Baila conmigo, 1992)”.

Tienen cinco hijos

Ya como novios, el amor entre ellos los llevó a tomar la decisión de casarse, algo que no fue apoyado por su gente cercana.

“Tu mamá y yo nos casamos por el corazón. El 99% de las personas nos decía que no debíamos casarnos porque íbamos a cometer un error, porque estábamos muy jóvenes. Esas personas lo hacen desde el bien, porque al casarte joven dejas de vivir muchas experiencias... pero hoy no me quejo porque fui papá joven... ahora ustedes son dos generaciones y mira qué regalazo me da la vida”.

En la entrevista no faltó el tema de los supuestos “celos” de Capetillo, que habrían dificultado la presencia de Biby en la televisión.

“En el medio en el que yo me he desenvuelto profesionalmente solemos ser juzgados todo el tiempo, el emitir juicios es un síntoma natural de los seres humanos. Yo, en su momento, fui juez, yo juzgaba a todo mundo. Tú sabes que a través de un proceso de vida que yo he llevado a lo largo de 16 años he trabajado mucho en mí y en mis adentros, entonces hoy lo que hago es una cancelación de juicio... Si hoy a mí me preguntas si eso me molesta (el tema de los celos), no me molesta, porque al cancelar mi juicio yo no juzgo, pero lo que juzguen de mí, lo que digan de mí pues también no me afecta. En su momento nunca salí a defender si era celoso o no era celoso, porque tampoco nunca tuve la necesidad de hacerlo. En realidad, lo que viviéramos tu mamá y yo dentro de nuestra casa, dentro de nuestra vida íntima con ustedes siempre fue lo que a mí me importó”.

Capetillo fue claro en señalar que su único objetivo ha sido proteger a su familia.

“Lo que hago es ser un papá protector, por supuesto, sí he protegido, sí he puesto límites. Los límites existen para decirle a alguien: ‘Espérame, hasta aquí’… eso es lo que yo he hecho cuando todos los medios de comunicación del espectáculo han querido entrar a nuestras vidas, yo he tratado de proteger a mi esposa y a mis hijos desde mi criterio para no ponerlos en un lugar vulnerable hasta que tengan un criterio, como el que tienes… eso es proteger a los míos, así lo he hecho y así yo soy muy feliz, si no les gusta, lo lamento”, señaló entre risas.

Eduardo Capetillo y Bibi Gaytán celebran sus bodas de plata, a 25 años de unir sus vidas en televisión (Foto: Especial)

Aunque estuvieron mucho tiempo alejados de la escena pública, en los últimos meses Capetillo y Gaytán se ha mostrado más abiertos respecto de su vida personal.

Sorprendió por ejemplo un reciente video que ambos compartieron en Instagram en donde Capetillo reconoció haber tenido un pasado de excesos.

