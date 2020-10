“Hemos llorado juntos”: Eduardo Capetillo confesó sus difíciles momentos junto a Biby Gaytán

Hace unos días sorprendió un video en el que se veía Biby Gaytán llorando al escuchar a su esposo recordar un amargo momento

Días despuÉs de que sorprendiera un video de Eduardo Capetillo confesando una época de adicciones, que hizo llorar a Biby Gaytán, el actor ofreció más detalles de aquellos oscuros pasajes en su matrimonio.

Gaytán, casada con Capetillo desde 1994, compartió en su cuenta de Instagram un video donde se veía a su marido en compañía de su primogénito, Eduardo.

Padre e hijo estaban sobre el escenario interpretando una canción cuando el actor comenzó a compartir una anécdota de la primera vez que tocó junto a su hijo.

“Vagamente recuerdo el momento porque yo estaba tan intoxicado que apenas podía hablar… y me perdí ese momento, me perdía ese regalo de la vida. Hoy la vida y el universo me permite tener este momento contigo. Te amo con toda mi alma”, señaló, mientras en el público la cámara captó a Biby llorando.

Su boda fue transmitida en vivo desde Morelos (Foto: Captura de pantalla)

Ante el revuelo causado por sus declaraciones, Eduardo Capetillo comentó al programa De Primera Mano que pudo encontrar la luz para ese momento oscuro gracias a la “buena voluntad” de dejar de sufrir y dejar los malos hábitos que lo afectaban a él y a su familia “y a empezar a tener hábitos positivos en tu vida”.

Descartó que su esposa e hijos le hubieran reclamado algo. “Afortunadamente tomé la decisión adecuada en el momento correcto”.

Y respecto de su matrimonio con Gaytán, que es visto como ejemplar en el mundo del entretenimiento en México, Capetillo reconoció que han tenido sus problemas y forman una pareja como cualquier otra.

Reconoció que se han mantenido juntos durante más de 25 años gracias a que comparten un proyecto de vida, lo cual les ha traído felicidad, pero no por ello han estado libres de conflictos.

Eduardo dijo que su matrimonio es como cualquier otro

“Somos un matrimonio común y corriente, normal. Hemos pasado por cosas difíciles, hemos llorado juntos, hemos tenido pérdidas, hemos pasado por momentos de felicidad, de amor, de todo y cosas buenas y cosas malas, pero no somos un matrimonio de superhéroes”.

Tal como lo había revelado hace semanas, Capetillo reconoció que llegó un punto en su vida en que se sintió insatisfecho.

“Me sentía feliz teniéndolo todo, tenía un sueldo impresionante, una mujer hermosa, divina por fuera por dentro, hijos maravillosos, abundancia en todos los aspectos y sin embargo no era feliz”.

Según el actor y cantante, esos dolores que sentía eran vacíos internos que trataba de llenar con “paliativos... cualquier sustancia, la que te guste, desde que las consigues en la farmacia hasta las que consigues en las vinaterías”.

Hoy comparte su mensaje de superación con otras personas

En ese mismo sentido, Capetillo se había expresado en septiembre en una entrevista con el programa Despierta América. "No era feliz definitivamente, yo vivía una vida muy miserable teniéndolo todo. Tú le pides al universo que te dé todo, que te dé dinero, que te dé fama, que te dé una mujer hermosa, que te dé una familia divina, pero yo no era feliz, yo tenía grandes vacíos dentro de mí que me dolían mucho. “No estaba feliz y entonces llegó un punto en el que dije: ‘A partir de hoy voy a dejar de sufrir’”.

Pero ahora, ya varios años después de aquella complicada etapa, Capetillo se encuentra en un mejor lugar y ahora es un férreo defensor de su familia, “en donde yo he encontrado la paz y la plenitud absoluta”.

