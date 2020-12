“Me puse muy mal”: los oscuros días de Verónica Castro tras la muerte de su madre

Verónica Castro y Socorro Castro (Foto: Instagram @vrocastroficial)

Socorro Castro falleció este año a los 85 años y dejó en su hogar una gran tristeza que embagó a su familia, principalmente a su hija Verónica y su nieto Cristian Castro, quienes han enfrentado de manera diferente la adversidad.

La conocida como la “Reina de las telenovelas” confesó que el fallecimiento de su madre le desencadenó diferentes enfermedades, principalmente artritis.

“Me costó mucho trabajo. Estuve de hospital en hospital, me puse mal, no puedo decir mentiras. Se me derramó la bilis, me espanté muy feo, me dolían todas las articulaciones, mucha artritis, muchas cosas feas”, reveló en entrevista con Pati Chapoy para Ventaneando.

Castro añadió que ella intenta salir adelante porque debe animar a su hijo mayor, Cristian, quien también se ha visto afectado por el proceso de la pandemia.

Verónica Castro y Socorro Castro (Foto: Instagram @vrocastroficial)

“Me ha tocado irme recuperando poco a poquito, porque la verdad es muy difícil”, precisó.

“Cristian a veces me dice ‘mamá qué es esto’, ‘mamá se irá a acabar’ y yo no sé qué contestarle, no sé qué decirle, todavía no entendemos muchas cosas, pero le está costando mucho a él”, confesó sobre el estado anímico de su hijo mayor.

Verónica ha recomendado a su hijo practicar diferentes actividades, como la natación o el atletismo, para distraer su mente y corazón del dolor, pero hasta ahora no ha conseguido enfocar su vida: “Me dice ‘no me acomodo’”.

Ante la desesperación de Cristian Castro, Verónica piensa hacer todo lo posible para reencontrarse con su hijo mayor, al que no ha visto en mucho tiempo ya que la pandemia los ha separado.

El propio “Gallito Feliz” ha expresado su dolor tras la muerte de su abuela y es que para él fue como una segunda madre que lo cuidó e impulsó en sus momentos más felices, pero sobre todo los más tristes.

Socorro Castro padeció una crisis renal a finales de febrero de este año, malestar que la mantuvo en cama y bajo tratamiento médico, según la confirmación del productor José Alberto Castro al programa Ventaneando.

Meses después fue internada en un hospital de la capital del país y finalmente falleció en abril de este año, lo que ha mermado el estado anímico de los famosos integrantes de la familia.

Mientras Verónica Castro publicó un emotivo video en su cuenta de Twitter para recordar a su madre con varias imágenes de la matriarca de su familia y musicalizado con la canción Mi bien amada y yo, tema que Cristian Castro le dedicó a su abuela.

Y éste último compartió una emblemática imagen de su infancia que denota la gran unión que tuvieron hasta el último de sus días.

Días después se sinceró y contó a Guadalupe Pineda algunas de las experiencias que le dejó la convivencia con Socorro Castro: “Yo dormí con mi abuela hasta los 13 años, cuando ya me vi demasiado grande, me fui a mi habitación por primera vez en la vida, porque yo nunca quise dormir solo, siempre quise dormir con ella, entonces, siempre hubo un mimetismo, nos mimetizamos, no sé, pero dormí en su brazo hasta los 13 años. La verdad es que es mi necesidad y se ha convertido también en mi dirección y también su presencia le daba un motivo a mi vida real y una realidad a mi vida”.

“La veré todos los días en mis sueños porque, aparte, la sueño todos los días”, añadió el cantante que además buscó interpretarle una canción especial a la partida de su abuela.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Verónica Castro reveló el conflicto con Valeria Liberman que la mantiene alejada de sus nietos: “Es una fea persona”

“Así me trajo la pandemia”: Verónica Castro aseguró que la cuarentena le trajo vejez

Entre lágrimas, Cristian Castro recordó a su abuela: “La veré todos los días en mis sueños”

Verónica Castro está de luto: murió su madre Socorro a los 85 años