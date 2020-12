“Así me trajo la pandemia”: Verónica Castro aseguró que la cuarentena le trajo vejez

La actriz bromeó con la idea de su caracterización de abuela en la nueva cinta a estrenarse (Foto: Instagram @vrocastrooficial)

Pese a que Verónica Castro anuncio hace algunos meses que se retiraría del medio artístico luego de la vorágine de información en la que se vio envuelta tras las declaraciones de Yolanda Andrade, quien aseguró que ella y la famosa actriz de telenovelas se habían casado simbólicamente en una ceremonia ocurrida en Amsterdam, Holanda, a finales de la primera década de los 2000, ahora la veterana actriz anunció un nuevo proyecto actoral.

Es la película debut de su hijo Michel como director de fotografía lo que la posicionará de nueva cuenta en la gran pantalla mexicana, luego de haber aparecido por última vez en la cinta Que Dios se lo pague, en 1990. Se trata de Dime cuando tú, proyecto que llegará a las pantallas el próximo 25 de diciembre y que según confesó la jueza de Pequeños gigantes, le costó algo de trabajo por la caracterización que hizo de una mujer mayor, que será “la abuelita” de la trama.

Y es que la también mamá de Cristian Castro fue sometida al equipo de maquillaje y caracterización para darle vida al personaje, que según contó la actriz a manera de broma, le trajo el deterioro físico en tiempos de pandemia. Así lo dijo la actriz para diversos medios en la presentación oficial de la cinta:

“Me sentía muy vieja con el personaje, esas maquillistas me hicieron ahí cosas y luego me pusieron pelucas, pero mírenme ahora no necesité ni pelucas, ni arrugas o nada, así me trajo la pandemia”, aseguró.

Verónica Castro regresa al cine y celebra el trabajo de su hijo Michel; en la foto aparece con el actor Jesús Zavala (Foto: Efe)

La considerada reina de las telenovelas habló del soporte emocional que significa para ella su hijo Michel, quien es el que se ha mantenido a su lado desde que llegó hace unos meses de Los Angeles, donde permaneció trabajando en proyectos cinematográficos. Además destapó que por el contrario, a Cristian lo ve muy poco porque lleva años viviendo en Estados Unidos, y muy pocas veces lo ve en el año.

“Es una parte importante de mi vida Michel, el que me cuida, el que me protege, el que me lleva, el que me trae; es del que dependo prácticamente como ser humano, es lo único que me quedó de mi familia, porque mi hijo el otro está en Estados Unidos, está muy lejos, difícilmente viene”, contó la actriz.

Dirigida por Gerardo Gatica, Dime cuando tú cuenta con un elenco conformado por figuras como Héctor Bonilla, Rosa María Bianchi y el youtuber Juca Viapri, se trata de la historia de Will (Jesús Zavala), quien es impulsado por sus abuelos a viajar de Los Ángeles a la Ciudad de México para romper la rutina diaria. En el camino se encontrará con Dani (Ximena Romo), quien le dará una lección de amor.

Recientemente Rafaella, nieta de Verónica, enterneció en las redes al asegurar que quiere ser actriz como su famosa abuela (Foto: Instagram de Rafaella Castro)

“Siempre se aprende de los jóvenes, regresar fue fácil, me sentí muy contenta por encontrar a mis compañeros de antes mezclados con los compañeros de ahora, amo mi trabajo y regresar ha sido maravilloso”, dijo la actriz de 68 años, quien contó también cómo fue que se dio su participación en esta cinta realizada por el mejor amigo de su hijo Michel.

“Me agarraron entre los dos, son como hermanos y es un grupo lindo que tienen de amigos de hace muchísimos años y que además, pues sí tuve que lidiar con ellos, porque sí me tocaba que los fines de semana o los fines de año se reunían en la casa o me los llevaba a Avándaro, a Acapulco, siempre alucinaban la cosa del cine. Si de algo sirvo para estar cerca de ellos, para darles un consejo, darles ánimo, apoyarlos, lo haré porque es gente que conozco, como Gatica”, finalizó.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Verónica Castro regresa al cine con una imagen irreconocible y de la mano de Gerardo Gatica

El día que Diego Maradona se las ingenió para conocer a Verónica Castro y “pagó” con una entrevista a Televisa

La noche en que Selena y Los Dinos encantaron a Verónica Castro