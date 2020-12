Verónica Castro reveló el conflicto con Valeria Liberman que la mantiene alejada de sus nietos: “Es una fea persona”

Verónica destacó que la comunicación con Valeria Liberman siempre ha sido complicada debido a su carácter.

Consternada, pensativa y con los sentimientos a flor de piel, Verónica Castro reveló el conflicto que tuvo con Valeria Liberman hace más de 15 años y por el que se mantiene alejada de sus nietos mayores, los hijos de Cristian Castro, a quienes extraña más que nunca.

La Primera Actriz hizo evidente hace una semana el distancimiento que tiene con sus nietos Mikhail y Simone, procreador por Cristian Castro y Valeria Liberman durante el matrimonio que sostuvieron entre 2004 y 2009, y a los que no ha visto desde hace una década por la relación accidentada que creó desde un inicio con la mujer argentina.

Desde su cuenta de Instagram, la protagonista de varios melodramas mexicanos celebró a Mikhail por su cumpleaños número 13 y le dedicó un emotivo mensaje: “No pierdo la esperanza de abrazarte. Te amo, Tita. Feliz cumpleaños amor”.

A unos días de esta muestra de amor hacia uno de sus nietos, Verónica Castro se sinceró sobre la relación con sus nietos mayores y destacó que la comunicación con Valeria Liberman siempre ha sido complicada debido a su carácter.

“Sí duele, duele bastante (estar lejos de sus nietos de 13 y 15 años, respectivamente). Me da mucho coraje del tiempo, porque no sabemos qué puede pasar mañana, qué tal que se va uno y ya no te dio chance de nada”, comentó en entrevista con Pati Chapoy en el programa Ventaneando.

Castro mencionó que no sabe cómo acercarse a los menores de edad, ya que no tiene una muy buena relación con la que fue esposa de su hijo mayor hace más de 10 años.

“Ella es muy grosera. Es una mujer muy grosera”, fue franca la considerada “Reina de las telenovelas”, quien dio más detalles de una pelea muy fuerte que tuvo con Liberman, quien le guardó un gran rencor.

“Una vez casi le pega a su mamá y le habló muy feo el día de la petición de matrimonio de Cristian. Ese día la regañé muy fuerte, le dije ‘no quiero que le des malos ejemplos ni a mi hijo ni a los que vayan a ser mis nietos, así que no le vuelvas a faltar el respeto a tu madre porque es como si me faltaras a mí o a cualquier mamá, así que no le vuelvas a gritar así'”, recordó la mamá de Cristian Castro.

Verónica aceptó que aquel conflicto mermó la relación de las dos desde un inicio: “Se enojó mucho, me volteó a ver con mucho odio y después me enteré que hizo cosas muy feas cuando falleció su papá”.

Cristian sí puede ver a los niños ya sea por videollamada cuando está de gira o físicamente, pero con supervisión para evitar problemas legales. (Foto: Instagram de Verónica Castro)

“Es una persona fea, me da mucha pena decirlo porque son mis nietos y sé que les va a doler porque es su mamá, pero a mí me ha tratado muy mal, ha hecho las cosas muy feas y con ella no quiero tener ni siquiera medio acercamiento. Me pongo de tapete con mis nietos, pero con ella no porque le hizo mucho daño a su mamá, a su papá, a mí y a mi hijo todo”, fue contundente la actriz que está por regresar al cine de la mano de su otro hijo, Michelle Castro.

La famosa mexicana confesó que Cristian sí puede ver a los niños ya sea por videollamada cuando está de gira o físicamente, pero con supervisión para evitar problemas legales.

Su actitud cambió al hablar de su nieta Rafaella y su madre, con quien mantiene una conexión completamente diferente, por lo que con ella sí es muy cercana: “Hay una relación muy bonita, su mamá es muy inteligente”.

