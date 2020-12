Carlos Trejo envió terribles deseos de Navidad a Alfredo Adame: “Voy a seguir siendo su peor pesadilla”

Carlos Trejo compartió un video donde aseguró que no se arrepiente de todo lo que ha dicho al actor Alfredo Adame y aprovechó para desearle lo peor para estas temporadas decembrinas

El famoso “cazafantasmas” además le advirtió que continuará siendo su peor pesadilla para el 2021.

“Quiero decirle al señor Adame, si este año lo ofendí, lo humillé y lo sobajé, de todo corazón quiero decirle que no me arrepiento. Le deseo lo peor y que este año voy a a seguir siendo su peor pesadilla. Y ojalá se la pase como está, solo como un perro”, lo advirtió a través de un clip que circuló en redes sociales.

También dijo que defiende a Laura Zapata y si se mete con ella, lo hace con él.

La problemática entre Alfredo Adame y la actriz comenzó cuando él declaró que busca iniciar una carrera política, a lo que ella reaccionó y arremetió en contra del actor.

En una entrevista que tuvo Laura con el programa De Primera Mano fue cuestionada por las recientes declaraciones que hizo Alfredo Adame en su contra, pues la describió como una mujer perversa. Pero ella se mantuvo firme y no quiso hablar de ese tema. “No voy a entrar en ese tema, cruz cruz, me cuido y me protejo de un demonio”, respondió la actriz.

Laura Zapata arremetió contra Alfrede Adame (Cuartoscuro)

Laura Zapata agregó que Alfredo Adame es una persona misógina que no respeta a las mujeres con quienes convive, con referencia al problema que tuvo el actor con su ex esposa Mary Paz Banquells y con otras famosas que han asegurado ser víctimas de violencia por parte de Adame.

“Una persona que agrede a todas las mujeres de su vida y de su no vida, pues yo creo que es una persona que tiene una enfermedad que se llama misoginia” respondió la actriz en el programa.

Luego de que se anunciara el ingreso de Adame al Partido de Redes Progresistas (RSP) capitalino como coordinador distrital de la alcaldía de Tlalpan, y donde podría ser candidato en esa demarcación para el 5 de junio de 2021, el actor también mostró interés en ocupar un lugar en San Lázaro como diputado.

Carlos Trejo había pactado una nueva pelea con Alfredo Adame, pero el actor no llegó a la cita (IG: ct_caza/alfredoadameoficial)

“Hay personas que buscan no el bien común, me lo acabas de decir (al escuchar el nombre de Adame). O sea, ¡que se preparen realmente!, no que digan ‘por aquí hay un huequito por aquí me cuelgo’, que realmente se preparen, que trabajen por un gremio, que trabajen por un país, que trabajen por un ideal, no, que se dejen usar, para usar”, expresó en el programa Sale el sol sobre la candidatura de Adame.

Ante esto Alfredo Adame no se quedó callado y arremetió contra la actriz, conocida principalmente por sus roles de villana:

“Yo soy su enemigo porque la exhibí como lo que es: una mujer perversa y malvada. Le quiero decir una cosa: yo no tengo ninguna necesidad; tengo 62 años de edad, mi vida sentimental está solucionada, mi vida económica está solucionada, mi salud, mi inteligencia, mis facultades mentales están solucionadas. Entonces, no sé esta tontita de dónde saca que me metí a la política, porque ya fui candidato a alcalde y la gané, y me la robaron”, expresó para el programa De primera mano.

Debido a esto aumentó la tensión entre Alfredo Adame y Carlos Trejo, quien aseguró que defiende a su amiga Laura Zapata.

