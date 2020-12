“No tienen contenidos inteligentes”: Alfredo Adame volvió a lanzarse contra el formato del programa “Hoy”

Alfredo Adame consideró que bajo su dirección el programa podría alcanzar mejores niveles de audiencia (Foto: Instagram @alfredoadameoficial)

Del público es sabido que el polémico actor Alfredo Adame ha tenido fuertes rencillas con diversos integrantes del medio del espectáculo, y son conocidos sus altercados con figuras como Laura Zapata, Carlos Trejo y Laura Bozzo. Pero una conductora en especial es con quien el actor se ha enfrascado en dimes y diretes desde hace décadas, dando muestras de que dicha persona no fue ni será de su agrado.

Se trata de Andrea Legarreta, a quien el actor y hoy integrante del Partido Redes Sociales Progresistas, se volvió a referir para descalificar el trabajo que realiza al frente de Hoy. Y es que Adame recientemente comenzó su programa a través de la plataforma de YouTube, el cual se titula La ley de Adame, razón por la cual buscará captar al público que la televisión abierta ha descuidado al transmitir lo que, a su parecer, son contenidos irrelevantes y de nulo valor para el espectador.

“A mí la verdad no me interesa ver a Andrea Legarreta en sus batallas, ver a los conductores en ‘Ya te cargó el payaso’; no están entregando nada”, expresó el actor en declaraciones retomadas por el diario El universal. Pero la descalificación no quedó sólo en Andrea y el elenco de la emisión matutina, sino que el actor, pese a que en algún momento de su trayectoria incursionó en el mismo programa, se lanzó contra él asegurando que anteriormente presentaban temas de interés.

Alfredo Adame ha lanzado ofensivos comentarios contra Andrea Legarreta e incluso aseguró que la conductora había logrado conseguir su puesto como conductora titular con métodos no honrosos (IG: andrealegarreta / alfredoadameoficial)

Adame expresó que cuando él fue parte del cuadro de presentadores de la emisión, ésta tenía grandes alcances de audiencia porque presentaban temáticas relevantes para el público. Así lo dijo: “Ahora todos son como si fueran para ellos, de chistes locales que nadie entiende y además no tienen contenidos inteligentes ni de importancia”, expresó el histrión.

Y es que ya anteriormente se había posicionado al respecto y en contra del formato televisivo del programa: hace unas semanas, tras el fallecimiento de la productora Magda Rodríguez, quien llevaba las riendas de Hoy, y con el nombramiento de su hermana como productora titular, Adame expresó:

“Ahorita venía oyendo en la radio que a Andrea Rodríguez ya la nombraron nueva productora de Hoy, pero ya saben que a mí no me lo van a dar nunca porque la única condición que pongo es que pues, a la primera que saco es Andrea Legarreta. Bueno, pues aquí estoy yo. Si quieren que les suba el rating, que les suene la caja registradora y quieren éxito, aquí estoy yo. Cuando yo lo tuve, tenía 18 puntos de rating, hoy no pasa de cinco″, expresó Adame en un encuentro con los medios y recordó que invitar a artistas internacionales y contar con un cuadro reducido de conductores es parte de la fórmula del éxito en programas de mismo formato.

El actor estrenó en YouTube su programa "La ley de Adame", el cual tuvo que suspender unos días debido a su convalecencia por COVID-19 (Foto: Instagram @alfredoadameoficial)

“Nosotros hacíamos ese programa, llegué a tener 22 puntos de rating con Celia Cruz, con Julio Iglesias, con Vicente Fernández, con Raphael. Éramos cinco conductores, ahora los programas tienen 15 conductores o 18 conductores más los reporteros que cubren el campo y al final de cuentas, pues no pasan de cinco puntos. Si se van y me lo dejan claro que le entro, se los dejo en 18 puntos de rating con 13 menciones diarias, como lo tenía, si Televisa me da el programa Hoy para conducirlo y producirlo se los aumento mil por ciento en ventas, rating, en lo que quieran, así de fácil. Me quedo nada más con Galilea Montijo y el Negro Araiza”, expresó hace unas semanas.

Adame reveló en días pasados su condición de salud al revelar que dio positivo a COVID-19: “¡Por favor, cuídense mucho! ¡extremen mucho sus precauciones! ¡No queda más que cuidarme y estar con todos ustedes a distancia!”, señaló en su mensaje compartido desde su cuenta de Twitter.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Alfredo Adame atacó de nuevo a Andrea Legarreta: “Es ignorante, falsa”

Así fue la pelea entre Laura Bozzo y Alfredo Adame: “Voy a pedir que te corran del país”

La implacable respuesta de Andrea Legarreta a las acusaciones de Alfredo Adame: “Voy a proceder para proteger mi integridad como mujer”