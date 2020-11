“La verdad no pude ocultar mi frustración”: Arath de la Torre admitió que le enojó su salida de “¿Quién es la Máscara?”

Tras su salida del reconocido programa de Televisa “¿Quién es la máscara?”, el conductor Arath de la Torre reveló que no quería que su participación en el show terminara y que cuando se dio cuenta de que saldría, fingió una sonrisa para tratar de ocultar la frustración de haber sido eliminado.

El actor y conductor había estado ocultando su identidad bajo el perfil de “Xolo”, basado por supuesto en la raza de perro Xoloitzcuintle, y se había dedicado a interpretar la canción “For Sale" del cantante y compositor colombiano Carlos Vives, pero ni los investigadores ni el público pudieron salvarlo de su eliminación, por lo que cuando se le retiró la máscara sólo pudo sonreír ante la mirada del público.

El actor posteriormente hizo una publicación en su perfil de Instagram en el que aparecía una foto del momento en el que le quitaron la máscara, en la publicación anexó el siguiente mensaje:

La verdad no pude ocultar mi frustración, se que es un juego pero me la estaba pasando bien. Salí muy molesto de ahí, pero así es la vida !!! Gracias por sus muestras de solidaridad, me quedo con sus buenas vibras !!! XOLO RULES !!!

Sin embargo, más allá del mensaje que publicó Arath de la Torre, el conductor fue balconeado por el periodista de espectáculos Juan José Origel, quien afirmó que luego de que el programa cerrara y finalizara sus transmisiones, se fue sin decir ni adiós y que tampoco quiso dar declaraciones a la prensa. Así lo dijo “Pepillo” Origel en el programa “Con Permiso” de la cadena Unicable:

Yo no me imaginé lo de Arath de la Torre, me quedé con cara de sorpresa como Yuri. Arath no pudo ocultar el descontento como que él pensaba que iba a durar (...) Ya sabes que muchos se quedan que a dar entrevistas, él se fue volado, para su casa