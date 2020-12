El desconocido pasado de Aislinn Derbez, entre iglesias y rock cristiano

Si algo quedó claro es que a pesar de que forma parte de una de las familias más famosas y que más información otorgan a los medios de comunicación y en las redes sociales, siempre hay algo que se oculta de la vida de Aislinn Derbez, pero ahora salió a relucir su pasado como cantante en una banda de rock.

Fue a través de las historias de Instagram de Romina Sacre, una de las amigas más cercanas a Aislinn, y quien fue una de las integrantes del grupo musical que se llamaba “Pakito y la Crisis”, mostrando que desde jóvenes estaban interesadas en formar parte de las artes y del mundo del espectáculo.

Según informó Sacre en su perfil de Instagram, dentro del grupo musical, Aislinn era la encargada de escribir la letra de las canciones mientras su amiga se encargaba de tocar un instrumento y al parecer se dedicaban a realizar ensayos en el departamento que compartía con Aislinn, en su cuarto. Así dice el comentario:

En el comentario se puede ver Aislinn abrazando a Sacre, mientras las dos usan tiaras. En su carrera musical, inclusive le dedicaron una canción a Vadhir Derbez, la cual titularon “Puberto Caliente” y afirmaban que salían en las madrugadas para atascar las puertas de los vecinos de publicidad que les llegaba a ellas:

Hicimos canciones dignas de un Grammy como “Hijo de Tigre” “Puberto Caliente” (dedicada a Vadhir Derbez), “Mi chico de las Lomas”, “Dios no le dio alas a los alacranes”, entre otras. Fue una época muy divertida donde nos dormíamos a las 3 am, salíamos a correr en la lluvia, nos disfrazábamos para ir a lugares elegantes y retacábamos las puertas de los vecinos con todos los flyers de restaurantes que nos llegaban

Todo esto fue cuando Derbez y Sacre habían compartido departamento en Nueva York, donde se la pasaban estudiando arte y mientras una practicaba las letras, Sacre se dedicaba a hacer esculturas con el fin de llegar a ser una artista plástica. Aislinn dejó que la nostalgia volviera y reveló que muchas de las canciones la mandaban a Jesús Navarro, integrante de Reik, a quien le terminaban causando gracia.

No sólo eso, sino que además ambas se encontraban buscando un sentido para la vida, por lo que ambas visitaban iglesias, centros budistas e inclusive la iglesia de la cienciología para intentar encontrar un fin existencial:

Y te faltó decir que mientras tu ibas a tus clases intensas de actuación, yo estudiaba “arte” y hacía las pinturas y esculturas más bizarras (como una escultura gigante de delfín volador con piel de vaca falsa), les hacía photoshoots a tus amigos actores para ganar dinero, íbamos a los conciertos de garage de Ambassadors X cuando aun no eran nadie porque Sam era nuestro cuate; me iba en patineta a la universidad, y te obligaba a que me acompañaras a iglesias, coros de rock cristiano, clases de budismo, meditación, cienciología, etc, para encontrar el sentido de la vida