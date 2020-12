“Hay que darnos cuenta que todos podemos ser villanos”: Bárbara Islas habló sobre la violencia en la televisión

Enfrentando un cambio radical en sus roles y en su papel como actriz, Bárbara Islas ha tenido que moldearse rápidamente en su nuevo rol como malvada, pues de haber interpretado “Britny” en “Mi Querida Herencia” pasó a ser parte de un personaje trágico, lo que la hace la villana de uno de los más nuevos proyectos de Televisa.

Pero todo esto ha tenido un costo y Bárbara Islas platicó con INFOBAE MÉXICO sobre los malos momentos durante el periodo de contingencia por la pandemia de COVID-19 y cómo ha tenido que enfrentar sus problemas de ansiedad hasta confrontar situaciones de acoso sexual.

La actriz refirió que, para combatir el estrés de la pandemia y los grandes problemas de violencia, la comedia juega un rol muy importante, pues se trata de combatir diversos malos conceptos que hay relacionados con las figuras de la narco-cultura, lo que terminó impulsando a personas a un camino de violencia:

Cuando me preguntaban ‘¿y qué valores quieres representar con tu personaje?’ y yo decía ‘pues no’ quiero que la gente tenga media hora de risa. Que se les olvide todo y que esa media hora se la pase riendo (...) yo hablaba de estos contenidos que claro que me gustan pero venían puras narcoseries y que hay que buscar la variedad

A la pregunta sobre lo complicado que es que un actor se ponga tanto en la piel de los personajes que ha llegado a afectar a muchos otros actores como Rafael Amaya, quien presentó problemas con las sustancias y al que el papel de “El Señor de los Cielos” fue clave para que cayera en las adicciones, Bárbara afirmó que el rol de los actores no es sencillo y que en ocasiones los problemas de los personajes se van comiendo a los mismos actores:

La actriz refirió que le encanta que el público destaque los vicios y lados negativos de sus personajes pues es la forma en la que identifican a las personas con problemas, y más en esta etapa de pandemia en donde ha habido un mayor incremento de alcohol y de sustancias por el hecho de combatir la ansiedad, la ira y las frustraciones:

Me encantaría que la gente viera a Aracely y viera como una adicción te llevara a tomar tan malas decisiones, en este caso no vas a ver a un a mujer que gracias al alcohol tiene cosas o se vuelve más glamorosa sino al contrario, esta adicción la lleva a la total soledad y a tomar mala decisión tras mala decisión porque ella piensa que el alcohol es su aliado cuando en realidad el alcohol anda acabando con su vida

Además refirió que esto mismo es uno de los pilares que genera la violencia en las familias y que se ha dado también un incremento de agresiones a pesar de la convivencia. Por ello se redirige a ser un periodo de reflexión y aseguró que el papel que tiene la televisión es uno en donde que sirve para ayudar a desfogar todos los problemas de una forma positiva y no dejar que la ira se apodere de la gente:

Bárbara había sido una de las víctimas de la violencia pues en septiembre pasado, en una entrevista en Pinky Promise, habló por primera vez del acoso que un actor famoso de Televisa tuvo contra ella y que sucedió en un restaurante, mientras la acompañaba de cerca otro compañero, pero que debido a amenazas, esta decidió no darlo a conocer.

Me pasó que nunca había juzgado a las mujeres cuando tienen este tipo de situaciones, los hombres creen que por el hecho de como tú hablas o como tu te vistes pues les estás dando entrada y eso no es cierto y para mi fue un momento de mi vida que quisiera borrar y que le parece una gran esperanza que las mujeres sigan alzando la voz para poder visibilizar a un más el problema

Además refirió que los mismos hombres necesitan ayuda para poder superar el peso del machismo que se encuentra muy interiorizado y por lo mismo, muchas veces ni siquiera se dan cuenta del daño que hacen pero que es algo que termina afectando a ambos géneros e invita a reflexionar para no convertirse en los villanos de las historias.

Bárbara Islas aseguró que tampoco se trata de satanizar sino de darse cuenta de las malas actitudes que todos tienen y trabajar en ellas para poder mejorar como persona:

A veces nos falta un espejo en donde podamos darnos cuenta de las actitudes y que podamos decir ‘esto que hice no me gustó y ‘esta actitud no me gusta’. La parte padre de estos nuevos villanos que de repente la gente dice ‘yo nunca quiero ser como Aracely’ o ‘lo que le pasó a Aracely no me gustó' pero que sea así como nos demos cuenta que todos podemos ser villanos