Jorge Zarza regresó a Azteca: anunció en Ventaneando cuál será su nuevo proyecto

El conductor Jorge López Zarza anunció que este domingo se dará su regreso a TV Azteca, con su nuevo proyecto “Hechos Domingo”, con el cual buscan repuntar rating para la cadena de televisión.

Zarza regresa tras casi 8 meses de ausencia con el proyecto de expansión del programa de noticias, el cual será todo menos eso, según afirmó el conductor del mismo durante una brevísima participación en el programa Ventaneando. Y es que el conductor afirmó que será mayormente contenido de entretenimiento en lo que parece ser un programa de revistas.

El conductor afirmó que el proyecto se trata en relajar al público al contrario de todo el peso que pueden tener por las noticias de toda la semana, con lo que puede ser una nueva versión de Hechos en el que se podría acercar al sentido de los programas de revista para competir en el que es el día más complicado para los medios de comunicación.

Zarza afirmó que su intención es portarse naturalmente como si estuviera en su casa y que se trata de brindar información divertida pero a la vez cubriendo los hechos noticiosos con la debida seriedad. El conductor no ha salido del perfil de “Hechos”, programa que condujo por más 10 años en las mañanas.

Estas poses, así como la gente está en casa, así quiero que la gente vea este programa. Hasta sin corbata me han pedido que esté y les vamos a presentar más proyectos desde la calle, porque así me lo han pedido desde la producción

El conductor se deshizo en elogios hacia Ricardo Salinas Pliego y Pati Chapoy, de quienes afirmó que les debe toda su carrera dentro de la televisora. En especial a la conductora de Ventaneando, pues afirmó que gracias a ella es que él fue el recomendado para formar parte del equipo “Hechos” en donde subió hasta ser el principal conductor del noticiario de las mañanas. Ambos comparten alma mater pues son egresados de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García.

Y es que, Zarza recordó un episodio en el que conoció a Pati Chapoy, cuando él apenas era un reportero y fue a realizar una investigación en donde trabajaba un taller que hacía floreros a base de latas de aluminio, por lo que le regalaron algunos al periodista pero le dieron uno extra en para que se lo entregaran a la conductora, pero no sabían que no tenía ninguna conexión con ella:

Una vez fui a hacer un reportaje a Chihuahua, en donde fui a ver a unos artesanos que hacían floreros de lata, que aplastaban y hacían los floreros con eso, y me dijeron ‘déselos a la señora Pati Chapoy’ y a mi me dio mucha pena porque no los conocía. Y estaba Pati en un camerino, con Martha, Pepillo y Pedrito y llegué yo con los floreros y me dice Pati ‘qué bonitos ojos’